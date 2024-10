PRESO E DENUNCIATO DALLA POLIZIA LOCALE DI TRECATE LO SPACCIATORE DEL CARREFOUR

Trecate – La sua “attività” era stata già stata segnalata dai cittadini al Comando di viale Cicogna: e nella serata di ieri, mercoledì 16 ottobre, gli uomini della Polizia locale, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in corso Roma, hanno notato all’interno del parcheggio del supermercato “Carrefour” un uomo che, alla loro vista, ha subito tentato di allontanarsi per evitare il controllo. Le due pattuglie lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 42,5 grammi di stupefacenti, 2.000 euro in contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il trentaquattrenne, domiciliato a Trecate, è stato così denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

“Combattere lo spaccio di droga – commentano il sindaco Federico Binatti e l’assessore alla Sicurezza Alessandro Pasca – è una delle nostre priorità, un obiettivo che intendiamo perseguire grazie al lavoro del nostro Comando con la preziosa collaborazione dei nostri cittadini”.