Presto il “Bonus Novara 3”: 325 mila euro di aiuto alle attività di somministrazione alimenti e bevande

Un contributo verrà erogato anche, alle stesse condizioni, a quelle attività commerciali ancora oggi in difficoltà nella fase di ripartenza come palestre e settore del turismo.

Dal Comune di Novara, ancora un contributo a fondo perduto per le attività economiche penalizzate dalle chiusure e dalle restrizioni dovute al Covid.

Il “Bonus Novara 3”, si potrà presto richiedere, inviando una mail con l’istanza e la documentazione richiesta.

Il contributo potrà essere richiesto dai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande che hanno sede operativa a Novara, che siano iscritte al Registro delle imprese, che non abbiano già beneficiato del Bonus Novara 1 e Novara 2, che siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (salvo regolarizzazione nei termini da assegnarsi), che siano in regola con il versamento dei tributi locali (salvo regolarizzazione nei termini da assegnarsi).

Il contributo consiste nell’erogazione massima di 1500 euro quale sostegno o integrazione dei costi sostenuti per eventuale acquisto o noleggio di strutture per l’allestimento dei dehors temporanei o per la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro oppure a fronte di una riduzione, attestata formalmente, pari almeno al 20% del fatturato registrato nei primi 3 mesi del 2021 rispetto ai corrispondenti dell’anno 2019.

Il Bonus Novara 3 mette a disposizione degli esercizi succitati 325 mila euro di contributi. Un contributo verrà erogato anche, alle stesse condizioni, a quelle attività commerciali ancora oggi in difficoltà nella fase di ripartenza come palestre e settore del turismo.

La procedura, nel momento in cui verrà emesso il bando, prevede, per presentare istanza, l’invio di una mail all’indirizzo che verrà comunicato con la documentazione prevista allegata.