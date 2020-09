Primi freddi in città, si possono accendere i riscaldamenti? Il comunicato dell’Amministrazione Comunale di Novara

Con l’abbassamento delle temperature, l’Amministrazione Comunale chiarisce le normative relative all’accensione dei riscaldamenti in città

L’Amministrazione comunale ricorda che, secondo quanto previsto dal dpr 74/2013, in caso di condizioni climatiche particolari l’accensione degli impianti di riscaldamento è consentita, lungo tutto l’arco dell’anno, per una massimo di sette ore giornaliere nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente, stabiliti dalla normativa vigente, pari a 20° centigradi.

La limitazione alle sette ore non si applica nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali in cui sia installato, in ogni singola unità, un sistema di termoregolazione della temperatura. In questo caso, restano valide le 14 ore giornaliere previste per le “Zone E” (di cui fa parte Novara) dal dpr 74/2013.