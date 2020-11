Primo segnale di alleggerimento ricoveri nei vari reparti Covid dell’Aou di Novara

Complici 5 decessi, 6 dimissioni ed 1 trasferimento, sono scesi da 242 a 235 i pazienti covid ricoverati presso le strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara.

Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata, si registra il segno meno nei ricoveri Covid, presso le strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Dai 242 pazienti di ieri ai 235 comunicati oggi, complici purtroppo cinque decessi (tutti uomini classi 1924, 1946, 1951,1931, 1932), 6 dimessi ed 1 trasferito. I 235 pazienti sono così suddivisi: 27 in terapia intensiva (-1 da ieri) e 22 in subintensiva, 30 a Galliate, 145 nei vari reparti covid, 11 in malattie infettive.