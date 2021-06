Problemi di ordine pubblico, risse e spaccio: chiuso il locale “La Pecora Nera” di Arona

Il Questore della Provincia di Novara ha emesso un provvedimento di chiusura del locale “La Pecora Nera” di Arona.

Il Questore della Provincia di Novara ha emesso un provvedimento di chiusura del locale “La Pecora Nera” di Arona.

Il Provvedimento è stato emesso, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai Carabinieri della locale Compagnia, a seguito di ripetuti episodi avvenuti all’interno e in prossimità del locale, che hanno turbato l’ordine e la sicurezza pubblica, da qui la decisione del Questore, al fine di evitare il prosieguo degli accadimenti, anche in considerazione dell’imminente stagione turistica.

In particolare negli ultimi tre anni, con le verifiche del caso poste in essere dalle forze di Polizia, sono stati riscontarti plurimi episodi di rissa, aggravati dal ferimento di più persone. Come accaduto ad esempio lo scorso 12 giugno, quando un cittadino di origine dominicana ha riportato lesioni guaribili in giorni 15.

Inoltre, sono stati riscontrati numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, anche all’interno del locale, come attestano gli accertamenti svolti dai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Arona, nell’ambito dell’operazione di Polizia Giudiziaria denominata “Ball”, che ha portato all’emissione di 5 misure cautelari da parte del GIP del Tribunale di Verbania.

Fonte Comando Carabinieri Novara