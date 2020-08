Problemi per prenotazioni e ritiro referti? Dall’AUO del Maggiore di Novara utili consigli e chiarimenti

Le novità delle ultime settimane in tema di prenotazioni delle visite specialistiche e sulle modalità di ritiro dei referti e le richieste di informazioni da parte degli utenti hanno reso necessario sintetizzare in un quadro unico le varie possibilità previste dalle attuali norme.

In ogni caso, tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito internet aziendale http://www.maggioreosp.novara.it/ , la pagina dedicata ai “Servizi on-line” è in home page.

MODALITA’ PRENOTAZIONE VISITE E PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ONLINE E CUP

Cosa occorre – ricetta del medico (dematerializzata per le prenotazioni on line) – codice fiscale – tessera sanitaria (non necessaria per ricetta dematerializzata)

Come puoi prenotare

• tramite il servizio di prenotazione online dal PC dal tablet e da smartphone sul sito “lamiasalute” direttamente all’indirizzo: https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/prenotazioni-visite-ed-esami/

• utilizzando l’ APP “CUP Piemonte” sul tablet o su smartphone scaricabile all’indirizzo da Play Store e da Apple Store

telefonando al Contact Center Regionale – numero verde 800.000.500 – chiamare dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì alla domenica

Per informazioni inerenti le prenotazioni ambulatoriali già effettuate e sospese a causa dell’emergenza Covid -19 è disponibile il numero 0321. 3732561 dalle ore 8.30 alle 15.30.

SCARICARE IL REFERTO DI LABORATORIO ANALISI O DI RADIOLOGIA CON LE IMMAGINI ONLINE

L’AOU di Novara dà la possibilità di scaricare da Internet i tuoi referti di Laboratorio e Radiologia (referti e immagini).

Quando sei allo sportello di accettazione comunica all’operatore la tua intenzione di scaricare il referto on-line.

Quando il referto sarà pronto, potrai scaricarlo dal sito Sistema Piemonte “La mia salute”: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/176-la-mia-salute

Per accedere ai tuoi referti on line dovrai utilizzare le credenziali SPID o la CIE (Carta di Identià Elettronica), la TS-CNS oppure semplicemente inserendo codice fiscale, numero della tessera sanitaria e identificativo del referto.

Come scaricare il referto di radiologia?

Il referto di radiologia è composto di testo e immagine: il referto testuale è immediatamente scaricabile mentre per l’immagine è richiesta la prenotazione dello scarico, tramite SPID, CIE o TS-CNS.

Per scaricare il referto clicca sul bottone “scarica” della pagina “La mia salute”, in corrispondenza del referto interessato.

Per l’immagine radiologica clicca sul bottone “prenota immagine”: se indichi una tua email ti verrà mandata la notifica quando l’immagine è pronta. Potrai scaricare l’immagine e il programma per leggerla, da un file compresso, per velocizzare i tempi di utilizzo della rete.

REFERTI DI LABORATORIO ONLINE ANCHE IN FORMA SEMPLIFICATA

Dal mese di luglio è possibile ritirare on line i referti di laboratorio dell’Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità anche senza utilizzare le credenziali Spid.

I referti di laboratorio possono essere ottenuti direttamente tramite il servizio regionale ROL, attivabile dal sito www.salutepiemonte.it.

Sul foglio promemoria delle prestazioni, rilasciato al momento dell’accettazione, sarà presente un identificativo referto che, insieme a codice fiscale e tessera sanitaria, permetterà di scaricare il referto dal sito web www.salutepiemonte.it , una volta effettuato il pagamento del ticket, se dovuto.

La scelta di ritirare online il referto deve essere sempre comunicata all’operatore dello sportello di accettazione.

Il ritiro del referto online in forma semplificata tramite il solo utilizzo dell’identificativo referto, codice fiscale e tessera sanitaria permette di ottenere da casa il referto in modo immediato e sicuro, evitando così di doversi nuovamente recare in ospedale, con risparmio di tempo ed evitando assembramenti e code agli sportelli.

PAGA ONLINE CON CARTA DI CREDITO E TRAMITE GLI ALTRI SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DA PAGOPA

Cosa occorre: per accedere al pagamento o alla stampa della ricevuta tieni a portata di mano il promemoria del documento di prenotazione.

Sul promemoria troverai tutti i dati necessari: – identificativo ticket/posizione debitoria o numero ricetta – codice fiscale dell’intestatario della prenotazione

Dove puoi pagare: i pagamenti si possono effettuare:

– sul sito della regione “lamiasalute” all’indirizzo: https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/pagamenti-sanitari/anonimo/benvenuto

– attraverso le agenzie di banca e i servizi di Home banking;

– ai punti vendita SISAL, Lottomatica;

– agli sportelli ATM;

– presso gli uffici postali.

RIAPERTURA SPORTELLO BANCARIO

Da questa mattina verrà riaperto lo sportello bancario del Banco BPM per la sola riscossione del ticket: orario dalle 8 alle 13.

Per accedere allo sportello sarà obbligatorio il passaggio dall’ingresso di corso Mazzini 18, previa misurazione della temperatura corporea.