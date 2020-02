Prodotti congelati cucinati e venduti per freschi: 1500 euro di multa ad un esercente cinese

Un esercente cinese è stato multato dalla Polizia Locale di Novara perchè cucinava e vendeva prodotti alimentari congelati facendoli passare per freschi.

Vendeva e cucinava i prodotti che commercializzava in un negozio del centro, facendoli passare per prodotti freschi quando in realtà si trattava di merce surgelata. Per questo la Polizia Locale di Novara ha sanzionato con 1500 euro di multa , un esercente cinese per la violazione delle regole igieniche previste dal relativo decreto legislativo.

Nel contesto dell’attività finalizzata alla tutela del consumatore, ad opera del Nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale della Polizia Locale, ed a seguito di un’ispezione amministrativa in un esercizio etnico di somministrazione di alimenti e bevande in centro, gli agenti hanno trovato all’interno di frigoriferi, una notevole quantità di carne di anatra, branzino, piselli gamberetti e carne di maiale e di vitello che venivano venduti per freschi. Alcuni alimenti erano conservati senza essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione.