Professione barman-barlady. Da Confcommercio Novara l’opportunità per 4 borse di studio

Professione barmann-barlady. Da Confcommercio Novara l’opportunità per 4 borse di studio

A partire da aprile 2022, parte il corso di Confcommercio Novara, che tende a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel mondo della ristorazione

“Si conferma anche quest’anno la grande difficoltà a reperire personale negli esercizi di somministrazione e nel settore alberghiero-ricettivo in vista della stagione estiva” lo scrive in un comunicato stampa Confcommercio Alto Piemonte che insieme alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, stanno mettendo in campo utili strumenti per favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mondo della ristorazione.

Un fenomeno che già si era evidenziato prima della pandemia, ma che negli ultimi due anni ha assunto numeri preoccupanti, tanto è vero che sono sempre più numerose le attività alla vana ricerca di personale già formato o da formare come camerieri, barman, pizzaioli, cuochi, addetti ai piani, receptionist.

“Lavorare nel nostro settore appassiona sempre meno – dicono Mattia Tosi e Francesco Liguori, rappresentanti di Fipe Confcommercio Novara – Tra i motivi principali vi sono, a nostro avviso, l’incertezza delle prospettive post pandemia e l’impegno di un lavoro da svolgere spesso in orario serale e nei week-end. Per invogliare i giovani a intraprendere una professione che può dare comunque molte soddisfazioni e sbocchi interessanti abbiamo pensato a corsi di formazione con inserimento lavorativo per i più meritevoli. Il primo corso è dedicato a barman/barlady, ma stiamo ragionando anche su altre figure professionali”.

Il corso proposto dura 30 ore e prevede lezioni teorico-pratiche da svolgersi a Novara nel mese di aprile. Al termine del corso, quattro degli otto partecipanti che si sono distinti per impegno e apprendimento, avranno il rimborso totale del contributo di frequenza di 680 euro e l’inserimento lavorativo con assunzione per sei mesi in quattro bar di Novara che si sono resi disponibili: 049, Il Salottino, Plaza Cafè e Brace bar. “Il contratto – dice Tosi – potrà essere ovviamente prorogato, così come non è escluso che anche gli altri partecipanti al corso possano trovare inserimento lavorativo in attività novaresi, stiamo sentendo i colleghi. Confidiamo che possa funzionare”.

“Tra l’altro – aggiunge Massimo Sartoretti, presidente di Fipe Alto Piemonte – proprio per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, Fipe sta organizzando in tutta Italia i Talent day, incontri territoriali finalizzati a costruire un mercato del lavoro dei pubblici esercizi che vada oltre il passa parola e che metta insieme i vari attori, scuole, imprese, istituzioni, in grado di costruire una vera rete del lavoro nel nostro settore. A Novara il Talent day è previsto per la tarda primavera, stiamo definendo la data”.

Per info e per iscriversi al corso barman contattare l’agenzia formativa Assoform

0321 614437 / [email protected]

Fonte Ufficio Stampa Confcommercio Alto Piemonte