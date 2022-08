Progetto e finanziamento per il nuovo parquet del Pala Dal Lago

Previsti lavori per 139 mila euro finanziati da Regione Piemonte e Comune di Novara.

Nell’ambito del bando “Linee di intervento per l’impiantistica sportiva 2021-2022”, la Regione Piemonte ha accolto il progetto di rifacimento della pista da gioco del Palazzetto Stefano Dal Lago.

Il progetto, come approvato in via definitiva dalla giunta comunale del 5 aprile 2022, prevede la sistemazione del parquet e intervento alle balaustre dell’impianto sportivo, per un totale di 139 mila euro di lavoro.

“Un’opera fondamentale per dare alle società di rotellistica, pattinaggio e hockey che utilizzano la struttura di avere a disposizione un impianto efficace e funzionale sia per gli allenamenti che per le gare. Un primo passo verso la riqualificazione dell’edificio che fa parte della grande storia e tradizione sportiva novaresi”. Così l’assessore allo Sport Ivan De Grandis nel commentare la serie di lavori che porteranno al rifacimento totale della pavimentazione in legno della struttura, dopo la rimozione di quella attuale e il relativo smaltimento.

Operazione che sarà in parte finanziata dal bando regionale (40 mila euro) con un cofinanziamento del Comune.

“Un altro passo verso l’importante riconoscimento di Città Europea dello Sport 2025 che ci siamo prefissati di raggiungere” ha concluso De Grandis.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara