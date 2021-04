Pulizia e sanificazione all’Ospedale Maggiore: i lavoratori annunciano lo stato di agitazione

Per la rappresentanza sindacale dei lavoratori della Coop Multiservice, il ribasso d’appalto della nuova aggiudicataria dei servizi di pulizia e sanificazione al Maggiore, metterebbe a rischio le “condizioni lavorative nonché la qualità del fondamentale lavoro svolto all’ospedale”. Chiesto un incontro col Prefetto.

Con un ribasso del 30.12%, la società Markas S.R.L, si sarebbe aggiudicata la gara d’appalto per i futuri servizi di pulizia e sanificazione, presso l’Ospedale Maggiore di Novara.

Una notizia che preoccupa l’Unione Sindacale di Base, rappresentante dei circa 35 lavoratori associati alla Coop. Multiservice, attualmente operanti presso l’Ospedale di Novara.

“Considerato che il costo del lavoro rappresenta la quasi totalità del costo dell’appalto – scrive in un comunicato la federazione provinciale di Novara del sindacato – siamo allarmati, in quanto tutto ciò ricadrebbe sulle condizioni degli addetti, con inevitabili rischi sulla riduzione sia delle ore del lavoro stesso e quindi salariale, (trattasi già di addetti quasi esclusivamente a part- time), che per la qualità dei servizi svolti in questo delicato periodo pandemico che richiede ancor di più attenzioni e prestazioni”,

Per questi motivi, l’USB dichiara lo Stato di Agitazione del personale addetto “riservandosi ogni altra iniziativa utile per la difesa e tutela delle condizioni lavorative nonché della qualità dei servizi fondamentali svolte dagli stessi. Ed al contempo, chiede con urgenza, un incontro con il Prefetto di Novara, al fini di valutare ogni possibile azione a tutela sia del personale che della situazione”.