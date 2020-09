Quasi 100 ragazzi decretano il successo del 1° Trofeo Città di Novara di street basket 3Vs3

Sono arrivati anche da fuori provincia lo scorso week-end, per decretare il grande successo del 1° Trofeo Città di Novara di basket 3Vs3 organizzato in via Poerio da College Basket Novara. Le foto della premiazione.

Divertimento, partecipazione, passione ma anche notevole caratura tecnica. Il 1° Trofeo Città di Novara è stato un successo sotto ogni punto di vista. Un risultato che va a premiare il grande sforzo organizzativo messo in piedi da College Basket Novara, che sul perfetto campo di via Poerio, ha radunato quasi 100 giovani atleti, a darsi battaglia sportiva e tanti “gimmi five” in amicizia, nel classico street basket 3Vs3.

Lo scorso week-end (12-13 settembre) sono giunti a Novara anche ragazzi provenienti da Bergamo, Galliate, Vigevano, Vercelli, Cameri, Borgomanero. Promettenti giovani e giovanissimi talentuosi nelle categorie Under 13, Under 15 ed Under U16 si sono confrontati ad alti livelli nel segno del massimo FairPlay (nel 3 contro 3 non ci sono gli arbitri). Molto intenso il triangolare femminile che ha visto partecipare molte giocatrici della serie C Regionale. Particolarmente spettacolare, infine, ed in stile veramente “underground” il campionato Senior con confronto anche fisico a suon di schiacciate e di tiri da fuori. Particolarmente sentita la premiazione finale, che ha visto partecipare per il Comune di Novara l’Assessore allo Sport Marina Chiarelli, per il Coni la Presidente Provinciale Rosalba Fecchio e per la Federazione Pallacanestro il Presidente Regionale Gianpaolo Mastromarco, insieme ai rappresentanti delle Famiglie di Simone Rauccio, Gianni Delconte e Mauro Codini per i tornei alla memoria a loro dedicati. “Siamo veramente soddisfatti del nostro lavoro di questo week-end”. Ha commentato il Presidente Basket College Novara Andrea Delconte, “Non poteva essere semplice, ma lo sapevamo già, perché di fatto è la prima, vera manifestazione di basket post Covid-19 in città. L’osservanza delle limitazioni di tutti i partecipanti insieme all’ampiezza della nostra nuova Casa dell’Area Sportiva di Via Poerio sono risultate decisive, e ci porta da subito a programmare e ripetere quanto prima altre manifestazioni di questo tipo. A Novara la voglia di basket c’è da tempo, ed intendiamo fare di tutto per riportarla in superficie”.

I risultati finali delle squadre vincenti: Categoria Senior Maschile Team FRATELLI DEL MONDO (Ghali Abderrahim, Rehimi Mahrez, Mamadou Dembele, Brahim Oulahyane) Categoria Senior Femminile – Memorial Mauro Codini Team UNO IN PIU’ (Camilla Codini Eleonora Migliorini Valentina Casotto Irene Deangelis) Categoria UNDER 16 – Memorial Simone Rauccio Team MCBUCKETS (Filippo Signorelli Gabriele Andretta Umberto Cortese) Categoria Under 15 – Memorial Gianni Delconte Team ENO (Filippo Zocca Alessandro Caprotti Fabrizio Caprotti Matteo Borghi) Categoria Under 13 Team DREAM TEAM (Martina Delconte, Pablo Mancin, Gianluca Cristiano). Nota molto positiva e particolarmente emozionale, la vittoria nelle rispettive squadre di Camilla Codini, figlia di Mauro e della giovanissima Martina Delconte, nipote di Gianni.