Quattro positività nel gruppo squadra Igor, rinviato il match di domenica Trentino-Novara

Dall’ultimo giro di tamponi sono emerse 4 positività. Oltre a Lavarini e Marchioni, ci sono anche Smarzek e Washington. Rinviata la trasferta di Trento.

In un comunicato stampa, Igor Volley comunica che “a seguito dell’ultimo giro di test di sorveglianza svolti, sono state riscontrate quattro ulteriori positività nel gruppo-squadra: si tratta del direttore generale Enrico Marchioni, del tecnico Stefano Lavarini (che dovrà ripetere il test, in quanto l’esito sarebbe risultato incerto) e delle atlete Malwina Smarzek e Haleigh Washington. Tutti i soggetti risultano presentare al momento una sintomatologia sfumata o assente”.

A seguito dell’esito dei tamponi e a causa dell’impossibilità di svolgere in tempo utile un ulteriore giro di test di sorveglianza, il match in programma per domenica pomeriggio a Trento è stato rinviato a data da destinarsi.