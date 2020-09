Questo Novara non può andare molto lontano, vince la Pro Vercelli meritatamente

Avanti con un rigore di Rolando, la Pro Vercelli potrebbe chiudere la partita nel primo tempo, ma contro un Novara abulico che non riesce a costruire nulla di concreto è più che sufficiente a portare a casa il derby.

Una settimana a dir poco convulsa per il Novara calcio, si conclude nel peggiore dei modi, con la meritata sconfitta in un derby che ha visto la Pro Vercelli decisamente più in palla. Dopo un primo tempo passato a guardare le bianche casacche sprecare almeno un paio di occasioni oltre al vantaggio su rigore, nella ripresa Banchieri lancia nella mischia Zigoni e Lamanna, oltre a Schiavi, senza riuscire a cambiare l’inerzia della partita. Troppo poco il confuso finale, che ha visto il Novara spingere più per inerzia spinto dai nervi.

La Partita

Sono bastati 10′ di partita vera per confutare il discreto pre campionato degli azzurri, che contro una Pro Vercelli partita a razzo, sono andati in apnea persino prima dell’ingenuo fallo da rigore di Lanni che ha mandato sul dischetto Rolando. Con una giovane difesa sia fisicamente che mentalmente e con un centrocampo dove è mancata verve e passo di gara (quanto è mancato Nardi…), davanti gli azzurri non sono mai riusciti a combinare, soprattutto in un primo tempo completamente regalato, dove Pablo Gonzalez da punte centrale è apparso smarrito, mentre Cisco ha forse subito troppo la pressione. Un po’ meglio nella ripresa con l’esordio di Zigoni (l’unico a tirare in posta) e Lamanna, mentre Panico è apparso troppo isolato. Un ottantesimo derby complessivo da archiviare velocemente, come la brutta settimana che lo ha anticipato. Con la questione fideiussione che ha aperto un aperto confronto fra tifoseria e società e l’ambiente azzurro che a mercato ancora aperto, si aspetta che i proclami della proprietà portino a qualcosa di concreto, perchè al momento questa squadra, non sembra certamente in grado di lottare per ambiziosi traguardi.

Le Formazioni

La Pro Vercelli è il risultato del patchwork realizzato dal ds Alex Casella che si è portato dal Gozzano alcuni elementi, ha sfruttato i buoni rapporti con il Crotone ottenendo diversi prestiti, mentendo insieme l’esperto nucleo bicciolano, imperniato su Masi, Emmanuello e l’ex avvelenato Comi. Francesco Modesto ha assemblato il tutto in un duttile 3-4-3.

Sul fronte novarese, tra condizioni fisiche, atletiche e norme covid, fra i nuovi tesserati finalmente disponibili dopo la questione fideiussione, Simone Banchieri lancia dal primo minuto solo Giuseppe Panico, oramai una certezza dell’attacco azzurro, guidato da un inedito Gonzalez in posizione di finto centravanti. Sull’esterno destro corre Cisco. Il resto è in fotocopia rispetto alla gara di Coppa Italia Vinta per 3-1 contro il Gebilson, Unica eccezione per Riccardo Collodel, che va a sostituire Schiavi grande protagonista mercoledì e surrogare Nardi approdato alla Cremonese in Serie B.

Il Tabellino

PRO VERCELLI: 22 Saro, 2 Masi (C), 4 Nielsen (88′ 27 Erradi), 7 Rolando (76′ 6 Graziano), 8 Emmanuello, 10 Comi (VC), 15 De Marino, 17 Bruzzaniti, 24 Zerbin (76′ 11 Della Morte), 25 Hristov, 29 Iezzi

A disposizione: 1 Moschin, 3 Rodio, 9 Romairone, 12 Tintori, 16 Ruggiero, 21 Volpatto, 30 Secondo, 31 Carosso, 33 Petris

Allenatore: Francesco Modesto

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 10 Buzzegoli (C), 11 Panico, 15 Collodel (46′ 8 Schiavi), 19 Gonzalez (VC), 21 Pagani (56′ 20 Lamanna), 23 Bianchi (81′ 18 Zunno), 25 Bellich, 26 Cisco (46′ 17 Zigoni)

A disposizione: 1 Spada, 22 Marricchi, 6 Pogliano, 16 Pinotti, 27 Spitale, 29 Rusconi, 30 Lorenzi, 32 Tordini

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Matteo Gualtieri di Asti

Assistenti: Sig.ri Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato

Quarto ufficiale: Sig. Mattia Caldera di Como

Marcatori: 10′ Rolando (P)

Ammonizioni: 8′ Lanni (N), 36′ Comi (P), 54′ Cagnano (N), 57′ Zerbin (P), 59′ Buzzegoli (N), 65′ Bianchi (N), 74′ Panico (N), 78′ Graziano (P)

Calci d’angolo: Pro Vercelli-Novara 6-4

Recupero: 1’pt + 4’st