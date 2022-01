Rassicurazioni da Roma: avanti tutta per la Città della Salute ed il collegamento Novara-Vercelli

Al seguito del Presidente Cirio ed impegnato in alcuni incontri istituzionali, da Roma il sindaco Canelli ottiene importanti conferme sulla realizzazione dei fondamentali progetti per il territorio.

Alessandro Canelli ha seguito il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel suo viaggio a Roma, dove sta prendendo parte all’elezione del Presidente della Repubblica. Un’occasione che la delegazione piemontese, ha sfruttato per organizzare importanti incontri istituzionali. In particolare, il Sindaco di Novara, ha incontrato oggi, sia il Ministro Roberto Speranza che Mara Carfagna.

“È stata una importante e quanto mai necessaria giornata di incontri – ha spiegato in una nota stampa Canelli – nel corso della quale abbiamo ricevuto forti rassicurazioni su opere fondamentali per il nostro territorio, per la sua crescita e per il futuro dei nostri cittadini. Come abbiamo sempre sostenuto, la nuova Città della Salute e della Scienza rappresenta un intervento prioritario sia dal punto di vista sanitario che infrastrutturale. Il Ministro Speranza – precisa il Sindaco di Novara – ha garantito che entro l’inizio di marzo saranno concluse le valutazioni del Ministero per consentire la pubblicazione del nuovo bando, dando così una forte accelerazione all’iter del nuovo ospedale. Allo stesso tempo, il Ministro Carfagna ha dato piena disponibilità ad inserire nella prossima programmazione delle risorse Fsc la 1a tranche di finanziamento della strada di collegamento Novara-Vercelli, la cui progettazione è stata già finanziata dalla Regione Piemonte”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara