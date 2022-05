Reddito di Cittadinanza: la Giunta Canelli approva gli atti d’inidirizzo per i Progetti Utili alla Cittadinanza

L’Amministrazione di Novara, partendo da bisogni ed esigenze di servizi, ha dato mandato ai propri dirigenti, di individuare gli ambiti su cui elaborare progetti finalizzati a dare concretezza ai Puc.

Questa mattina (martedì 31 maggio) la Giunta Canelli si è radunata ed ha approvato gli atti di indirizzo relativi ai “Progetti utili alla collettività” (cosiddetti Puc) di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2019.

I Puc sono attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il reddito di cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e crescita sia per i beneficiari che per la collettività.

“Il progetto prevede l’organizzazione di attività da parte dei Comuni o di altri soggetti – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Luca Piantanida – come individuati dalla normativa, di potenziamento di quelle esistenti negli ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Del resto, il Reddito di cittadinanza nasce come un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale. E’ quindi naturale che ogni cittadino che ne stia beneficiando restituisca al territorio una certa disponibilità a svolgere servizi per la comunità”.

Ogni beneficiario del RdC dovrà svolgere almeno 8 ore settimanali fino ad un massimo di 16 ore a seguito di accordo tra le parti.

“Per quanto riguarda il Comune – prosegue Piantanida – abbiamo dato mandato ai dirigenti di individuare, partendo dai bisogni e dalle esigenze dei servizi, ambiti di impegno su cui elaborare progetti finalizzati a dare concretezza ai Puc. Si va dalle attività turistiche alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, dall’agricoltura alla Protezione civile, basandosi ovviamente sulle predisposizioni, conoscenza e formazione dei singoli percettori del reddito”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara