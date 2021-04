Riapre in presenza il Centro per le Famiglie. Graziosi:“Tenere conto di ciò che hanno passato i ragazzi”

Dopo un anno di pandemia, con restizioni ed enormi sacrifici di bambini e ragazzi, il Comune di Novara lancia la sfida della convivenza col virus, riattivando un servizio prezioso per famiglie e insegnanti.

“Dopo un anno di pandemia, occorre tenere conto di quello che i ragazzi hanno passato, sia a livello scolastico che psicologico. Un supporto come quello promosso dal Comune di Novara e dal Centro per le Famiglie non farà che dare ulteriore supporto agli insegnanti”. Così Valentina Gaziosi assesore all’Istruzione ed Educazione, nell’anunciare la riapertura in presenza del Centro per le Famiglie, che nel rispetto delle norme di prevenzione al Covid, vede il Comune di Novara lanciare la sfida della “convivenza” col virus, nel tentativo di ripristinare quei servizi la cui chiusura giustificata dalla prima fase emergenziale, diventerebbe essa stessa una sorta di “emergenza” o quanto meno di disagio, che soprattutto bambini e ragazzi stanno pagando, insieme alle loro famiglie.

“Nonostante l’epidemia – commenta Valentina Graziosi – il Centro per le Famiglie ha utilizzato vari canali in rete per garantire la continuità di un servizio rivolto alle famiglie e ai ragazzi in modo particolare. Ora ripartono le attività, e sono davvero molte, con l’obiettivo di proseguire nell’intervento di sostegno a 360 gradi dei nuclei familiari con iniziative rivolte ai bambini nell’ambito degli Spazi Gioco e altre rivolte invece alle mamme e ai papà e al loro rapporto con i figli, piccoli o adolescenti”.

Ma la vera novità riguarda l’iniziativa che partirà il 20 aprile con un corso per gli insegnanti delle scuole primarie, a cura di psicologi che tracceranno un percorso formativo sicuramente molto utile, proprio in relazione alle difficoltà causate dal difficile periodo attraversato dai ragazzi e dalle loro famiglie.

Ecco il programma:

Formazione online per insegnanti della scuola Primaria h 17,00/18,30

20 aprile: “Narrazione e relazione educativa” a cura della psicologa Marianna Baldoni

6 maggio: “Progettare ambienti inclusivi” a cura della pedagogista Carmen Di Muria

17 maggio: “Il gioco e la condivisione di interessi come strategia di apprendimento ed inclusione” con la pedagogista Sara Perona

Gli incontri sono gratuiti. L’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento posti, con priorità per insegnanti delle scuole di Novara.

Info e iscrizioni presso Centro per le Famiglie, via della Riotta 19/D, mail [email protected] tel. 03213703721

Di seguito l’elenco di alcune tra le principali attività che vengono svolte presso il Centro per le Famiglie ed alcune date in cui si svolgono:

– Riapertura Spazio gioco “Il Melograno”

Piccoli gruppi di bambini dai 12 mesi ai 5 anni suddivisi in base all’età, accompagnati da un adulto per condividere attività ed esperienze di socializzazione insieme alle educatrici. E’ prevista una quota di iscrizione.

– Corso di formazione per Baby Sitter

date da definire mese di maggio

– PEF Percorso di Enrichment Familiare per genitori di bambini da tre a sei anni online dalle 20,45 alle 22,45

“La famiglia nell’anno del Covid” a cura di A. Bertolotti, psicologa e D. Schiavone e S. Trucco

29 aprile: Conoscersi e riconoscersi

6 maggio: Lo stemma della nostra famiglia

20 maggio: La foto di famiglia: come eravamo e come siamo

27 maggio: La cassetta degli attrezzi

– Conversazioni serali per genitori con bambini da 0 a 6 anni h 20,45 online in collaborazione con Ass. Orientamente

14 aprile: “Mi manchi tanto. Come parlare di morte ai bambini. ” a cura della dott.ssa A. Bertolotti

– Incontro di gruppo con genitori di adolescenti dagli 11 ai 18 anni h 20,45 online in collaborazione con ass. Orientamente

15 aprile ” Mio figlio si è preso l’adolescenza” a cura della dott.ssa A. Sironi

28 aprile “Ti stimo” a cura della dott.ssa M. Baldoni

13 maggio “Gli adolescenti e il rapporto con la scuola” a cura di dottor R. Grandi e C. Pellegrini

– Conversazioni con le mamme e neomamme da 0 a 12 mesi on line tutti i martedi dalle 14,30 alle 15,30 in collaborazione con ASL

– Conversazioni con le mamme in gravidanza e neomamme online tutti i giovedì dalle 14,30 alle 15,30 in collaborazione con ASL

– Percorso di massaggio infantile in presenza presso lo Spazio Gioco Il Melograno dai 3 agli 8 mesi

– Laboratori di Psicomotricità per genitori e bambini 0-12 mesi

– Consulenze sul “Portare in fascia”

– Consulenze Familiare

– Consulenza Psicologica per genitori di bambini da 0 a 11 anni

– Spazio ascolto Adolescenti

– Consulenza Logopedica

– Consulenza Neuropsicomotoria

– Laboratori in tutti i fine settimana presso lo Spazio Gioco Il Melograno per diverse fasce di età a partire da 0 a 7 anni

17 aprile dalle 15 alle 18 “Facciamo musica” a cura delle educatrici e di F. Colli per bambini dai 3 ai 5 anni

13/20/27 aprile e 4 maggio “Emozioni in gioco” a cura della pedagogiste S. Perona

Laboratori incentrati su letture, teatro, manipolazione,creatività, arte, pet therapy…

Percorsi di BenEssere Insieme: Attività per Adulti e Famiglie

20 aprile ” QiGong” attività all’aperto presso il Centro per le Famiglie a cura della Ed. M. Ianzito

mese di maggio ” Yoga in Gravidanza” a cura di V. Visini

laboratori di creatività, ricamo, uncinetto, alimentazione consapevole, economia sostenibile, naturopatia

Per iscriversi a queste iniziative, ai laboratori, allo Spazio Gioco inviare una mail a [email protected] oppure chiamare 03213703721

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara