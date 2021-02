Ribaltone del Novara a Carrara: la prima volta non si scorda mai!

Tre punti sofferti ma meritati dei ragazzi di Banchieri, che recuperano lo svantaggio firmato Caccavallo, grazie alle reti nella ripresa di Zunno e Corsinelli, portando il Novara calcio alla sua prima storica vittoria a Carrara.

CARRARESE-NOVARA 1-2

Marcatori: 37′ Caccavallo (C); 48′ Zunno (N); 69′ Corsinelli (N);

Il nuovo Novara operaio varato da Banchieri dopo il mercato, ha cambiato pelle. Anche se ha perso punti per strada, dimostra di possedere valori tecnici ma soprattutto morali, che possono consentire agli azzurri di arrivare all’obbiettivo salvezza. A Carrara Buzzegoli e compagni vanno sotto immeritatamente grazie alla rete di Caccavallo, dopo che Lanni para anche un rigore; ma nella ripresa il baby bomber Zunno trova la splendida rete del pareggio, poi la ciliegina ce la mette l’inesauribile Corsinelli, bravo a ribadire in rete un velenoso iro cross di Lanini. Molto positiva la prova della coppia di centrali Buzzegoli-Collodel.

La Partita

Più che discreto l’impatto sulla gara degli azzurri, che aggrediscono bene anche alto, complicando non poco il palleggio dei padroni di casa. I ragazzi di Banchieri sembrano anche in grado di rendersi pericolosi e punzecchiano in diverse occasioni. Ma la davanti i gialloblù hanno qualità e furbizia da vendere. Così al 34′ Infantino si guadagna un rigore alquanto discutibile, ma poi si fa ipnotizzare da Lanni che resta in piedi non abboccando alle finte;poi tre minuti dopo l’estro di Caccavallo consente al rientrante bomber di eludere la marcatura lasca di Cagnano per trafiggere da dentro l’area piccola Lanni, trovando il vantaggio carrarino.

E’ un risultato che certamente non rende giustizia al buon primo tempo di un Novara che va al riposo sotto di una rete, pur avendo quanto meno ha giocato alla pari.

Nella ripresa Marco Zunno entra in campo al posto di un abulico Panico ed al talento classe 2001 cresciuto a Novarello, basta un minuto per indovinare un destro a giro fantastico che si spegne sotto l’incrocio, per il meritato 1-1. Una prima marcatura fra i professionisti che certamente non dimenticherà facilmente.

Cinque minuti dopo azzurri che gridano al goal, per un salvataggio dentro-fuori con l’arbitro che non concede la rete.

La partita si fa aperta e molto combattuta, con gli azzurri che ci provano coraggiosamente, gestendo persino meglio il gioco rispetto ai gialloblù, soprattutto grazie alla coppia Buzzegoli-Collodel.

Uno sforzo premiato al 69′ quando un contropiede partito da Zunno, passa sul lato opposto per Lanini il cui cross trova il pasticcio di Mazzini che respinge sui piedi di Corsinelli, pronto a metterla dentro da due passi.

A 20′ dalla fine, Buba esce tra gli applausi convinti dei suoi, dopo una prestazione davvero convincente, lasciando il posto a Schiavi. Poi al 78′ Banchieri vede in affanno i suoi e toglie anche Lanini, inserendo Bortoletti, rischiando però di far aumentare la pressione. Baldini non si fa pregare e butta dentro anche Agyei e Doumbia.

E’ il momento di massimo sforzo dei gialloblù, con gli azzurri stremati che si limitano a fare muro. Lascia sfiancato anche il match winner Corsinelli ed entra Lamanna. La pressione toscana si fa sentire, ma Lanni non deve praticamente mai intervenire, mentre nei minuti di recupero è una punizione di Schiavi che fa gridare al goal.

La partita si chiude dopo 4′ minuti di recupero, consegnando agli azzurri un successo sofferto ma meritato, che conferma il definitivo cambio pelle ottenuto da un mercato pragmatico, ma prima ancora dal ritorno di Simone Banchieri, artefice di quello che 45 giorni fa sembrava impensabile.

La Formazione

Banchieri oramai ha deciso, il Novara va avanti con il 4-2-3-1, con l’unico cambio che però riguarda la zona nevralgica del campo, con Daniele Buzzegoli che torna titolare da capitano, al posto di uno Schiavi dato in non perfette condizioni. Il resto è il solito 11 che a partire dalla trasferta di Lucca, ha provato a dare una sferzata alla caduta libera.

La Cronaca

16′ Lanini resiste ad un fallo di Bresciani a centrocampo, in un due contro uno pericolosissimo, ma l’arbitro ferma il gioco non concedendo il vantaggio per ammonire il difensore.

18′ Caccavallo si gira in un fazzoletto e calcia verso la porta, Lanini è sulla traiettoria ma lascia sfilare la palla che tocca il palo esterno.

29′ Gran rasoiata dal limite di Panico, dopo un tocco da corner, con bella parata di Mazzini che alza sorpa la traversa.

32′ Se ne va Lanini prende il fondo e tocca dentro per Rossetti che tocca trovando l’uscita disperata di Mazzini che salva.

34′ Contropiede dalla parte opposta, Infantino fa il velo per Caccavallo che viene anticipato in corner Corsinelli. L’attaccante nel contrasto cade a cetro area e per l’arbitro è rigore, che tra le proteste azzurre ammonisce il difensore. Infantino va sul dischetto, ma Lanni è straordinario ad non farsi incantare dalle finte.

37′ Caccavallo riceve da sinistra punta e si beve Cagnano, per poi scaricare il sinistro sul primo palo, dove Lanni questa volta non può arrivarci.

43′ Corsinelli prende il fondo ed avanza verso l’area piccola, ma non trova il passaggio per mettere un compagno pronto a metterla in porta.

45+3′ Lanini calcia dai 35 metri e Mazzini controlla non senza qualche difficoltà.

46′ Banchieri toglie uno spento Panico, per il giovane talento cresciuto in casa Marco Zunno. Ed un minuto dopo il classe 2001 va in uno contro uno e poi pesca l’angoilo lontano con un destro a giro morbido che si spegne sotto l’incrocio: Carrarese-Novara 1-1.

51′ Episodio chiave, con Buzzegoli che ruba palla al limite, e da un’azione confusa la sfera sembra varcare la linea, con la disperata scivolata di un difensore che la respinge in scivolata. Dentro o fuori? Altre proteste azzurre.

58′ Ancora Zunno, ancora da sinistra, punta e calcia, trovando la sfortunata deviazione di Buzzegoli che aveva tagliato dentro l’area.

61′ Difesa azzurra distratta sulla rimessa di Pasciuti che consente a Marilungo di battere verso la porta, con la conclusione ribattuta.

69′ Cross di Lanini che diventa un tiro saponetta per l’imbarazzo di Mazzini, che non trattiene favorendo il tapin vincente di Corsinelli che da due passi insacca.

72′ Buzzegoli, tra i migliori certamente, esce stanchissimo, lasciando il posto a Nicolas Schiavi.

76′ Traversone di Vaglietti appena toccato da Lanni, con la palla che danza davanti alla porta, tagliando fuori gli avanti toscani.

Al 78′ Banchieri vede in affanno i suoi e toglie anche Lanini, inserendo Bortoletti, rischiando però di far aumentare la pressione.

90′ Corsinelli stanchissimo esce per lasciare il porto a Lamanna.

91′ Schiavi fa gridare al goal con una punizione a giro che esce di un niente.

Il Tabellino

CARRARESE: 22 Mazzini, 5 Murolo (C; 81′ 4 Agyei), 8 Luci, 10 Caccavallo (VC), 15 Marilungo, 19 Pasciuti, 20 Infantino (52′ 17 Foresta), 24 Schirò (78′ 11 Giudici), 26 Bresciani (46′ 2 Valietti), 30 Piscopo (81′ 23 Doumbia), 32 Milesi

A disposizione: 1 Pulidori, 6 Borri, 9 Manzari, 13 Ermacora, 14 Pavone

Allenatore: Silvio Baldini

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 6 Pogliano, 7 Corsinelli, 9 Lanini (79′ 40 Bortoletti), 10 Buzzegoli (C; 72′ 8 Schiavi), 11 Panico (46′ 18 Zunno), 15 Collodel (VC), 29 Rossetti, 39 Malotti

A disposizione: 31 Desjardins, 17 Moreo, 20 Lamanna, 21 Pagani, 23 Bianchi, 26 Cisco, 33 Colombini, 37 Ivanov, 38 Pellegrini

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Antonino Costanza di Agrigento

Assistenti: Sigg. Davide Conti di Seregno e Simone Biffi di Treviglio

Quarto ufficiale: Sig. Marco Emmanuele di Pisa

Ammonizioni: 14′ Bresciani (C); 16′ Cagnano (N); 35′ Corsinelli (N); 45+2′ Panico (N); 45+3′ Pasciuti (C);

Calci d’angolo: Carrarese-Novara 5-2