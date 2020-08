Ricoveri per Covid in aumento al Maggiore, ma i numeri vanno sempre ponderati e interpretati

Salgono a cinque i ricoverati per Covid-19 all’Ospedale Maggiore di Novara, un novarese e due stranieri residenti in città ed una donna della provincia, gli altri due risiedono fuori zona.

Un’evoluzione a salire avvenuta in breve tempo, visto che fino a qualche giorno era rimasto un solo paziente, ma la cosa al momento resta ampiamente sotto controllo, innanzitutto perchè parliamo di numeri relativamente bassi che vanno analizzati in un trend almeno settimanale, e poi perchè la terapia intensiva continua ad essere covid-free, a testimonianza del fatto che i pazienti manifestano una forma decisamente meno grave di quanto non avvenisse nella prima fase.