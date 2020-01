Rifiuti abbandonati davanti al negozio. I titolari sanzionati, obbligati a rimuoverli

Ricevuta una segnalazione, gli agenti del Nucleo Ambientale della Polizia Locale sono intervenuti in via Gherzi ripristinando l’ordine e sanzionando i commercianti di origine cinese.

I titolari di un negozio di via Gherzi a Novara, sono stati colti sul fatto e obbligati a rimuovere i rifiuti che avevano abbandonato per strada. Ad intervenire sanzionando i commercianti di origine cinese, sono stati gli agenti del Nucleo Ambientale della Polizia Locale, notando il cumulo di rifiuti segnalati alla Polizia ambientale che ha imposto ai titolari dell’esercizio di ripulire l’area di abbandono.

Il Nucleo di Polizia Ambientale, istituito a fine settembre, ha effettuato nell’arco di questi mesi anche la rimozione di ben 33 vetture abbandonate lungo le strade di Novara; di queste 27, quasi tutte appartenenti ad extracomunitari, sono state sequestrate per mancanza dell’assicurazione.

“La Polizia Ambientale – commenta l’assessore alla Polizia Locale Luca Piantanida – sta svolgendo un lavoro di controllo costante e capillare sul territorio, contrastando fenomeni purtroppo molto diffusi come l’abbandono di rifiuti. Si sta mettendo in atto una vera e propria strategia di indagine per cogliere in flagranza i trasgressori che lasciano per strada vere e proprie discariche abusive. Sappiamo che il territorio è vasto, ma con le prossime assunzioni ad integrazione del personale di Polizia siamo certi che potremo fare molto di più a tutela del nostro territorio”.