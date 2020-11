Rigori ed espulsioni non abbattono il Novara, contro una Juve talentuosa finisce 1-1

Dopo il pareggio un po’ trovato nel primo tempo (rigore generoso di Marques e goal di Lanini), il Novara col 3-5-2 nella ripresa, ma poi in inferiorità numerica deve resistere, sfiorando anche la vittoria.

NOVARA-JUVENTUS U23 1-1

Marcatori: 21′ Marques (J); 35′ Lanini (N)

Un tempo per capire la Juve (1-1 un po’ stretto ai bianconeri), ma sopratutto il suo Novara; poi Marcolini cambia fisionomia passando al 3-5-2 costruendo le premesse per il sorpasso. Mai poi le decisioni arbitrali hanno fortemente condizionato la partita, e malgrado la generosità e qualche occasione in contropiede, gli azzurri sono costretti a prendersi un punto che comunque muove la classifica. La nuova versione con la difesa a tre ha comunque dato certezze ed equilibri che varrebbe la pena prendere in considerazione. Nel finale arriva anche l’esordio dell’ex Chievo Mbaye.

La Partita

Una gara subito frizzante, con una Juve tecnica e sbarazzina, che dalla cintola in su trova facilmente soluzioni offensive. Ed infatti i giovanissimi di Lamberto Zauli, costruiscono le premesse per il vantaggio soprattutto con il tecnico Correia, che prima sbatte contro il palo e poi su Lanni in uscita. Ma dietro i bainconeri concedono molto.

Ma Zigoni prima tira su Istrael da posizione favorevolissima e sulla respinta Firenze prende anche lui il palo; poi lo stesso Zigoni nella sua area, trattiene Delli Carri e l’arbitro Carrione concede un rigore apparso un po’ generoso. Siamo al 22′ e con Marques dal dischetto, la Juventus passa in vantaggio. Peccato perchè alla mezz’ora, sono gli azzurri a reclamare simultaneamente, per un fallo di mano nell’area bianconera di Fagioli, purtroppo non rilevato.

Il pareggio di Lanini al 37′ è improvviso quanto importante, perchè arriva in un momento di assoluta padronanza bianconera nel palleggio. L’ex della partita riceve da Buzzegoli, controlla con il petto e si gira dal limite, indovinando l’angolino con l’aiuto di un rimbalzo davanti a Israel.

Clamoroso il contropiede concesso agli ospiti prima della fine del primo tempo, da un Novara riversato in avanti per un calcio d’angolo. Delli Carri può farsi la metà campo scoperta e però una volta davanti a Lanni, si fa ipnotizzare dall’ex ascolano, ancora una volta decisivo per i suoi.

Al rientro in campo, Marcolini toglie Natalucci per Sbraga, passando alla difesa a tre e trasformando il Novara con un 3-5-2. E gli azzurri decisamente più efficaci, vanno subito vicinissimi al vantaggio, con Zigoni e Lanini che combinano al limite, e l’ex bianconero che calcia su Israel in uscita a valanga. Il portierino bianconero si ripete sul sinistro di Bianchi dal limite all’51’, con gli azzurri che dal cambio tattico sembrano aver trovato misure ed quilibrio, soprattutto per controllare il palleggio e gli sterni ospiti, oltre per saper affondare nelle ripartenze in verticale.

Ma la svolta beffarda è dietro l’angolo, quando al 55′ il signor Carrione vede in secondo rigore, questa volta molto più che dubbio, pescando un tocco di braccio di Panico che viene anche ammonito per la seconda volta (già il primo giallo è apparso esagerato) ed il Novara resta in 10. Lanni però è davvero in giornata di grazia e questa volta non si fa irretire da Marques e va a deviare il rigore con una grande parata.

Gara decisamente condizionata dall’inferiorità numerica e Marcolini che corre ai ripari, inserendo il figliol prodigo Piscitella al posto di Zigoni, trasformando nuovamente il tema tattico in un combattivo 3-4-2.

Al 66′ Marcolini vede la fatica aumentare e allora dentro Cisco per Lanini e Collodel per Bianchi, con Andrea Cisco che va a fare la guerra da solo la davanti, sperando di poter sfruttare qualche spazio in contropiede. Cosa che farà davvero bene, trovando anche la rete della probabile vittoria.

Ma è davvero inspiegabile la decisione dell’arbitro al 71′, che annulla la rete di Cisco, punendo un incrocio di gioco fortuito a palla lontana, fra Bove ed un difensore ospite. Anche per il flemmatico Marcolini è troppo e la sua plateale protesta gli vale il rosso.

Il Novara imbufalito ma anche pronto a vendere cara la pelle, si compatta e difende basso, ma non rinuncia comunque a ripartire ed a conti fatti non demeriterebbe neppure di concretizzare alcuni contropiedi.

Nel recupero, Buzzegoli senza più batterie, lascia il campo all’esordiente Mbaye, entrato anche lui a combattere fino al fischio finale. Un pareggio che comunque muove la classifica, in una giornata fortemente condizionata dalle decisioni arbitrali. Ma la bozza del Novara nuova versione, ha dimostrato di avere qualità e carattere, da mettere subito a frutto nella battaglia che toccherà agli azzurri già mercoledì pomeriggio, sul difficile campo di Lecco.

La Formazione

C’era molta attesa per la prima formazione schierata da Michele Marcolini. Con pochissimi allenamenti sul campo e l’incognita covid ad aleggiare su Novaraello, il nuovo mister azzurro non poteva certo compiere una rivoluzione. Ma lo spostamento di poche ma significative pedine, non sono certo da poca cosa. Il fatto più significativo è lo spostamento fra le linee di Panico, in posizione di trequartista appena dietro le punte, decisamente più vicino alla porta. Come vicine, una a fianco all’altra sono la coppia d’attacco Lanini-Zigoni. Poi c’è l’inserimento sull’interno destro di Firenze. Ed infine, la maglia da titolare per Natalucci, con il giovanotto che si candida a scalare le gerarchie sull’esterno destro, ancora orfano di leadership. Non meno importante la novità di Piscetella in panchina, reintegrato in rosa dopo l’esonero di Banchieri, con il quale aveva rotto, proprio in un’amichevole contro la Juventus (Under19).

Il Tabellino

NOVARA: 2 Lanni, 3 Cagnano, 5 Bove, 7 Firenze, 9 Lanini (70′ 26 Cisco), 10 Buzzegoli (Cap.) (90′ 36 Mbaye), 11 Panico, 14 Migliorini, 16 Natalucci (45′ 4 Sbraga), 17 Zigoni (57′ 24 Piscitella), 23 Bianchi (V.Cap.) (70′ 15 Collodel)

A disposizione: 1 Spada, 31 Desjardins, 6 Pogliano, 20 Lamanna, 25 Bellich, 29 Rusconi, 32 Tordini

Allenatore: Michele Marcolini

JUVENTUS U23: 12 Israel, 3 Coccolo (Cap.), 6 Peeters, 8 Ranocchia (73′ 4 Troiano), 9 Marques (64′ 7 Petrelli), 10 Fagioli (64′ 27 Del Sole), 15 Capellini, 17 Felix Correia, 19 Rafia, 33 Delli Carri (V.Cap.), 35 Leo (83′ 32 Tongya)

A disposizione: 1 Nocchi, 30 Garofani, 20 Leone, 25 Gozzi, 26 Barbieri

Allenatore: Lamberto Zauli

Arbitro: Sig. Francesco Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Sigg. Giuseppe Centrone di Molfetta e Paolo Laudato di Taranto

Quarto ufficiale: Sig. Ettore Longo di Cuneo

Ammonizioni: 19′ Panico (N); 21′ Zigoni (N); 23′ Delli Carri (J); 54′ Panico (N); 57′ Buzzegoli (N); 63′ Bianchi (N)

Espulsioni: 54′ Panico (N)

Calci d’angolo: Novara – Juventus U23 2 – 3

Recupero: 0′ 1°T – 4′ 2°T

note: ’73 Espulsione di Marcolini (All. Novara)