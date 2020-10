Riparte il servizio del Comune di consegna domiciliare ai novaresi over 65

Riparte il servizio di consegna e assistenza domiciliare ai novaresi over 65

Il servizio promosso da Comune di Novara, vede la collaborazione di Croce Rossa Italiana Comitato di Novara, Cst Novara-Vco e Gruppo Scorpion ODV di Novara.

Riparte il Servizio Assistenza Popolazione over 65 promosso da Comune di Novara con la collaborazione di Croce Rossa Italiana Comitato di Novara, Cst Novara-Vco e Gruppo Scorpion ODV di Novara.

“Gli anziani sono la fascia di popolazione che va maggiormente tutelata – spiega il Sindaco Alessandro Canelli – Per questo motivo, abbiamo deciso di riattivare il servizio di assistenza per spesa e ricette mediche a domicilio promosso grazie alla preziosissima attività delle associazioni che hanno rinnovato la propria disponibilità con grande spirito di collaborazione. In questo modo, gli anziani potranno ordinare telefonicamente la spesa che verrà recapitata loro a casa tramite i volontari”.

Il servizio consiste nella consegna, da parte delle organizzazioni di volontariato, di generi di prima necessità a domicilio (generi alimentari e ricette per medicinali) tramite personale dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Le farmacie territoriali, inoltre, si rendono disponibili alla consegna a domicilio dei medicinali con il servizi Pronto farmaco nei giorni feriali, telefonando alla farmacia di fiducia per concordare le modalità di consegna senza sovrapprezzo.

Il servizio, che sarà attivo da lunedì 2 novembre, risponderà al numero 3755159136 dalle ore 9 alle ore 12 di lunedì, mercoledì e venerdì.

Le consegne a domicilio sono effettuate dalle ore 15 alle ore 19.30.