Rissa e Rapina in centro del 28 gennaio : la Polizia di Novara identifica due presunti autori

I due giovani, avevano colpito e rapinato del cellulare, un esercente intervenuto per calmare le acque.

Riceviamo dall’Ufficio Stampa della Questura di Novara e pubblichiamo integralmente, vista la rilevanza e l’interesse pubblico della notizia:

—————————

La Polizia di Stato di Novara sabato 28 gennaio è stata chiamata ad intervenire perché venivano segnalate due risse nel centro città. Verso l’una di notte, in via Fratelli Rosselli, un gruppo di giovani litigava animatamente e creava disordine nel centro cittadino, tra Piazza Martiri e Piazza Duomo. Celermente giungevano sul posto le pattuglie della Squadra Volante e alla loro vista immediatamente i giovani si davano alla fuga disperdendosi tra i vicoli del centro.

In quel frangente, gli agenti intervenuti, prendevano contatti con uno dei richiedenti, il gestore di un locale del centro cittadino, che raccontava di essere intervenuto per cercare di calmare un giovane che insieme ad altri, stava creando disordini in pieno centro. In tutta risposta, veniva avvicinato e aggredito da due ragazzi che lo colpivano in pieno volto e veniva anche rapinato del telefono cellulare che custodiva in una tasca del giubbotto indossato.

La Squadra Mobile della Questura attivava immediatamente le indagini, che permettevano dopo pochi giorni l’individuazione di due giovani di origine straniera, ma da anni residenti a Novara, e in regola con le norme sul soggiorno, verosimilmente facenti parte del gruppo che aveva malmenato e rapinato l’esercente.

I due giovani, entrambi ventenni, sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica, perché ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e rissa.

A loro carico, il Questore della provincia di Novara, irrogava due provvedimenti di D.A.C.U.R., inibendogli per 2 anni l’accesso ai locali pubblici di tutto il centro cittadino, come misura preventiva, finalizzata a ridurre la reiterazione delle medesime condotte ai danni degli esercenti del centro di Novara.