Rissa in piazza della Repubblica. Identificati e denunciati alcuni giovani, 4 sono minorenni

Dall’indagine della Polizia Locale si è arrivati ad identificare e denunciare i giovani protagonisti della rissa avvenuta il 19 giugno scorso sotto i portici di Piazza della Repubblica a Novara.

Identificati e denunciati i giovani protagonisti della rissa che, il 19 giugno scorso, si è scatenata sotto il portico di Piazza della Repubblica intorno alle 22. Gli agenti del Nucleo di prossimità del Nucleo Tutela Sicurezza Urbana della Polizia Locale, in seguito ad una accurata indagine di ricostruzione della vicenda, sono riusciti ad identificare e denunciare alla Procura dei minori di Torino 4 minorenni per rissa. Due gruppi di giovani, durante quella serata, si erano scontrati a seguito di una lite scatenata per una loro coetanea. La rissa era stata poi sedata, ma le indagini sono proseguite.

“Una brillante operazione degli agenti del Nucleo di prossimità – spiega l’assessore alla Polizia Locale Luca Piantanida – che grazie alla loro formazione sono riusciti ad identificare i ragazzi che lo scorso mese sono stati coinvolti in una rissa che ha spaventato parecchie persone tra quelle che stavano trascorrendo una tranquilla serata in centro. L’obiettivo dell’indagine e della denuncia finale è quello di evitare situazioni difficili e pericolose come è invece successo in quel contesto. Si è trattato certamente di un caso isolato, ma l’attenzione sul tema rimane comunque alta da parte del Comune”.