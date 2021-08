Salvata dalla Polfer una donna scesa dal treno che si era pericolosamente incamminata sui binari

La Polfer di Novara ha tratto in salvo una donna italiana di 55 anni con problemi psichici, che scesa alla stazione di Cressa si era incamminata sui binari per tornare a Borgomanero.

Il capotreno di un regionale sulla tratta Domodossola- Novara, ha segnalato agli agenti Polfer di Novara, una donna che scesa dal convoglio nella stazione di Cressa Fontaneto, ha manifestato l’intenzione di tornare a casa nella città limitrofa di Borgomanero, proseguendo a piedi lungo i binari. Intercettata dagli operatori che sono giunti sul posto, la donna è stata trovata in posizione fetale sulla sede ferroviaria, manifestando intenti non rassicuranti. Tratta in salvo, la signora è stata trasportata all’ospedale SS.Trinità dal personale medico intervenuto sul posto.

Nel complesso l’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta dal 2 all’8 Agosto 2021, ha visto registrare: 10 indagati, 3.618 persone controllate, di cui 678 con precedenti. 229 pattuglie impegnate nelle stazioni e 6 in abiti civili per attività antiborseggio. 40 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 78 convogli presenziati. 11 i servizi lungo linea e 29 di ordine pubblico.