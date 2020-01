Salvi ed incolumi dopo un pauroso salto nel canale

Poteva avere conseguenze molto più serie l’incidente occorso il 1° gennaio a Sozzago, dove un’auto si è pericolosamente ribaltata in un canale ma per fortuna gli occupanti si sono messi in salvo.

Hanno cominciato l’anno con un pauroso salto nel canale, ma visto ciò che accaduto e come si è concluso il fatto, si possono ritenere fortunati.

Parliamo degli occupanti di un’autovettura che nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì 1 gennaio 2020), si sono ribaltati in un canale di via Geroli a Sozzago, in circostanze ancora tutte da acclarare.

Chi ha avvertito i soccorsi, non immaginava ne sperava, che al momento dell’arrivo sul posto di una autoambulanza del 118, dei Carabinieri di Trecate e di una squadra dei Vigili del Fuoco; tutti gli occupanti erano riusciti ad uscire dall’auto a mettersi in salvo ed a parte il comprensibile shock ed il freddo patito, risultare praticamente incolume, al punto di non dover ricorrere alle cure dei sanitari tanto meno al ricovero in ospedale.

Alla squadra dei vigili del fuoco giunta dalla sede centrale di Novara intorno alle 18, con l’ausilio di un’autogrù ha poi proceduto a recuperare l’autovettura e messo in sicurezza l’area.