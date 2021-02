Sanzioni per oltre 1400 euro al Bar di corso Milano senza licenza aperto anche oltre le 18

Bar aperto anche oltre l’orario consentito dalle limitazioni anti covid e per di più, senza le regolari aurtorizzazioni.

Il nucleo di Polizia Annonaria e Commerciale della Polizia locale di Novara, durante un servizio congiunto con personale della Questura, ha provveduto alla chiusura di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande in corso Milano, gestito da cittadini extracomunitari.

Il locale è risultato abusivo in quanto esercitava in carenza della necessaria licenza. Inoltre, alle 18.45 stava ancora somministrando alimenti e bevande a 4 clienti seduti ai tavoli in violazione delle norme del vigente DPCM per il contrasto al Covid.

Al titolare è stata applicata la sanzione di € 1032 per la prima violazione e € 400 per la seconda. Anche i clienti sono stati sanzionati con € 400 per la violazione del DPCM.

“I provvedimenti presi nei confronti del titolare del locale di corso Milano e dei clienti vanno a tutela delle altre attività di questo settore – ha spiegato l’assessore competente Luca Piantanida – che seppur con tante difficoltà, operano nel pieno rispetto delle regole e delle normative attuali”.