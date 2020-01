Sassi dal Cavalcavia di Vicolungo. Le foto tratte dal video della Polizia. Diversi altri episodi nel novarese

Sassi dal Cavalcavia di Vicolungo. Le foto tratte dal video della Polizia. Diversi episodi nel novarese

Un arresto ed una denuncia a minore per i pericolosi lanci dal cavalcavia di Vicolungo sulla A4, da parte della Polizia di Novara, che prosegue le indagini su altri fenomeni accaduti in provincia.

Un maggiorenne arrestato con la custodia cautelare in carcere confermata dal Gip, ed un minorenne denunciato a piede libero segnalato alla Procura della Repubblica per i minorenni di Torino. E’ questo l’esito della prima parte di una inchiesta che prosegue, da parte della Polizia di Novara. I reati contestati sono quelli di danneggiamento aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti. I fatti risalgono allo scorso 22 gennaio, quando i due soggetti entrambi novaresi residenti in provincia, hanno gettato dal cavalcavia di Vicolungo che attraversa l’autostrada A4, due sassi del poso di 3 e ben 8 Kg, riuscendo a colpire un autoarticolato e due autovetture in transito, senza fortunatamente provocare feriti. Da quel momento gli agenti della stradale hanno avviato le indagini, provvedendo ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato a scongiurare ulteriori episodi, intensificando i servizi di vigilanza anche con pattuglie in abiti civili e facendo saldare tutti i tombini presenti nei vari cavalcavia autostradali.

Non contenti del danno procurato, nel loro folle intento speravano forse esiti ben più gravi, i due soggetti qualche giorno dopo si recavano nella stessa zona, più o meno nelle stesse ore della tarda serata, ma non potendo più sradicare i tombini a seguito delle contromisure adottate, lanciavano dal cavalcavia un masso di 8 Kg e dopo averlo divelto, un palo della segnaletica stradale verticale indicante la progressiva chilometrica (Km 13) della Strada Provinciale n° 15, per fortuna senza riuscire a colpire nessuno, con l’immediato intervento di una squadra della Viabilità SATAP che rimuoveva subito gli ostacoli, ed una pattuglia della Stradale in abiti civili che riusciva a fermare i due individui mentre si trovavano ancora sul cavalcavia, per poi trovare ampio riscontro sulle loro responsabilità, e quindi procedere alle rispettive denunce.

Gli episodi in questione però purtroppo, non sono gli unici avvenuti in provincia, viste le segnalazioni raccolte dalla Questura di Novara a seguito di altri casi di lancio di oggetti lungo le arterie stradali locali, per questo motivo le indagini proseguiranno al fine di identificare i responsabili, non escludendo che possa trattarsi delle stesse persone protagoniste dei fatti di Vicolungo, che per pura fatalità non hanno prodotto incidenti ben più seri.

Le foto della nostra galleria sono tratte dal video diffuso dalla Questura di Novara