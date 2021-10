Schianto sulla A26, nella notte muore Bruna Giop, vice preside al Liceo Galilei di Gozzano

La professoressa Bruna Giop non è sopravvissuta alle ferite riportate in un tamponamento nei pressi di Brovello Carpugnino. La 67enne abitava a Gignese. Lo sconcerto di studenti e colleghi dove l’insegnate di Italiano e Latino era dirigente apprezzata e capace.

La professoressa Bruna Giop, vice Preside presso il Liceo Galileo Galilei di Gozzano, è morta a seguito delle gravi ferite riportate in un tamponamento avvenuto questa notte sulla A26 nei pressi di Brovello Carpugnino. Per circostanze al vaglio della Polizia Stradale, forse anche a causa delle condizioni meteo proibitive e l’asfalto viscido, l’auto dell’insegnante che viaggiava in direzione Genova, è stata tamponata e la donna è rimasta schiacciata.

Dopo averla estricata dalla lamiere, i soccorritori del 118, hanno provato a stabilizzare la 67enne, per trasportarla presso il reparto rianimazione di Novara, ma il suo cuore ha comunque cessato di battere successivamente.

Questa mattina a Gozzano, presso il Liceo Galilei, la notizia si è diffusa presto già all’ingresso nella scuola, lasciando attoniti studenti e colleghi docenti, dove la professoressa Giop insegnava Italiano e Latino, ma soprattutto dove rivestiva il ruolo di vice Preside, universalmente riconosciuta come la principale e più importante dirigente scolastica, colonna portante dell’istituto.

Bruna Giop abitava a Gignese con il marito Sivak (professore universitario in Storia e Letteratura Russa), dove fra il 2004 e 2008 è stata anche consigliere comunale.