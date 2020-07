Scontro frontale fra due auto e tre feriti, sulla sp11 a Cameriano. Le foto dei VdF

Cinque persone coinvolte e tre feriti non gravi, nell’incidente avvenuto questa mattina prima delle 7 a Cameriano.

Scontro frontale questa mattina (martedì 07.07.2020) poco prima delle 7 sulla stra provinciale 11 a Cameriano. Due le auto coinvolte e tre i feriti (un codice giallo e due verdi) trasportati presso l’Ospedale Maggiore di Novara, dal personale del 118 di Vercelli e Novara.

Una squadra dei Vigili del Fuoco partita dalla sede centrale di Novara è intervenuta prontamente sul posto, per collaborare nelle operazioni di soccorso alle 5 persone coinvolte, ed a mettere in sicurezza l’area. Non ci sono stati problemi particolarmente rilevanti al traffico.