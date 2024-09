Screening elettrocardiografico gratuito per i giovani del Liceo Bellini di Novara

Novara – In occasione della Giornata Mondiale per il Cuore (29 settembre), la struttura di Cardiologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara, diretta dal prof. Giuseppe Patti, organizza in collaborazione con la Provincia e il Comune di Novara una mattinata di screening elettrocardiografico gratuito per la diagnosi precoce delle cardiopatie giovanili.

Venerdì 27 settembre, dalle ore 9 alle ore 13, i cardiologi della Struttura Cardiologia dell’Aou offriranno ai/alle ragazzi/e del Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “Contessa Tornielli Bellini” di Novara, la possibilità di sottoporsi ad elettrocardiogrammi a 12 derivazioni.

Questa iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie cardiache che, ancora oggi, sono la prima causa di ospedalizzazione e di morte.

Creata dalla World Heart Federation, la Giornata mondiale per il Cuore informa le persone in tutto il mondo che le patologie cardiovascolari, tra cui malattie cardiache e ictus, sono le principali cause di morte al mondo. Mira a guidare le azioni per educare le persone: controllando i fattori di rischio come il consumo di tabacco, la dieta non sana e l’inattività fisica, potrebbero essere evitati almeno l’80% dei decessi prematuri per malattie cardiache e ictus.