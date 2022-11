Serie C Silver: a Torino Basket College Novara crolla sotto le triple di Reba

Trasferta amara per i ragazzi di coach Simone Tarlao, battuta dall’esperta squadra di Reba per 82-63.

In attesa di metter in condizione il talento americano Ryan McAdoo, giunto in settimana dall’Università della North Virginia, i ragazzi di Basket College Novara escono dal parquet dell’oratorio Rebaudengo di Torino con una forte sconfitta, frutto soprattutto di un approccio molto superficiale, contro una squadra certamente esperta e destinata ad un campionato di serie C Silver di alto livello.

Reba che manda subito in svantaggio i novaresi, costretti ad inseguire. Difensivamente troppo poco intensi e con un attacco che fatica ad ingranare il primo intervallo chiude a sfavore degli ospiti 23-14.

Nel secondo periodo è ancora Reba a fare la partita con un gran gioco corale che in verità punisce i tanti errori difensivi dei novaresi. Timida la reazione in chiusura di tempo che permette a College Novara di ricucire il gap, arrivato anche a 18 punti, fino ai 12 del 42-30 al 20’.

Ripresa che a rigor di logica avrebbe dovuto sancire il rientro in partita dei collegiali, che rimangono però spenti e poco lucidi: Corrado, Cirla e Carbonaro danno il la ai torinesi che vanno a bersaglio 6 volte da dietro l’arco nel solo terzo periodo (14/30 a fine partita) e chiudono i conti con un perentorio 35-20 nel terzo parziale per il 77-50 al 30’.

Ultimo quarto di partita già ampiamente chiuso, che però vede una reazione d’orgoglio dei novaresi che vogliono almeno ridurre il passivo: Crespi e Agosta sfruttano bene l’occasione giocando con l’intensità che era mancata nei precedenti periodi e permettono a College Novara di rientrare sotto i 20 punti di scarto, dopo essere sprofondati anche a -28.

Parziale finale 82-63.

Ryan McAdoo, in campo dopo soltanto un allenamento con la squadra, positivo ma da rivedere, quando il ritmo partita e gli schemi di gioco saranno pienamente assimilati.

Necessaria per i Collegiali una reazione a questa sconfitta a partire dalla settimana di lavoro in palestra, per farsi trovare pronti alla partita contro la ancor più quotata Grugliasco.

Match previsto tra le mura amiche del PalaVerdi il prossimo 13 novembre.

Il Tabellino

Polisportiva Reba Torino: Corrado 21, Carbonaro 15, Cirla 11, Di Gennaro 11, Marra 10, Di Palma 4, Podda 4, Uccello 4, Happy Wameni 2, Gravelli, Morello, Simonetto.

Basket College Novara: Giromini 11, Nicolini 11, Ruffa 10, McAdoo 8, Hyka 8, Pagani 5, Gasparini 4, Caligaris 2, Apostolo 2, Crespi 1, Agosta 1, Boncompagni.

Fonte Ufficio Stampa Basket College Novara