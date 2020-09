Servizio pre scuola rimandato. Assessore Graziosi: “Siamo certi nella comprensione e collaborazione delle famiglie”

Lunedì 28 settembre incontro fra Servizio Istruzione con ASL e Scuole, per avviare il fondamentale servizio alle famiglia il prima possibile.



L’avvio ipotizzato per il 28 di settembre del servizio pre scuola, è rimandato di alcuni giorni. Il Comune ha organizzato per il giorno 28 una riunione con gli altri soggetti interessati (ASL, Scuole) al fine di ottenere in maniera chiara e definitiva le linee guida necessarie per l’attivazione del servizio nel rispetto delle normativi di sicurezza anticovid. “L‘Amministrazione Comunale si augura di far partire il prima possibile il servizio di pre scuola, vista la necessità urgente per le famiglie – spiega l’assessore all’Istruzione Valentina Graziosi – L’esito dell’incontro del 28, che auspichiamo essere positivo, ci permetterà di far iniziare il servizio a partire dal 5 ottobre, nelle scuole dove abbiamo registrato richieste in numero sufficiente. In quel caso sarà data tempestiva informazione in merito e successiva conferma alle famiglie pre iscritte”.

Il Servizio Istruzione ha già concluso la fase delle pre iscrizioni in modo da essere pronto all’avvio, non appena le condizioni generali lo permettano.

“In questo inizio di anno scolastico così diverso da come eravamo abituati – ha concluso Garaziosi – siamo certi che la comprensione e la collaborazione delle famiglie continuerà ad essere piena, come lo è stata finora. Il nostro impegno rimane costante, nel tentativo di riportare a condizione di normalità ogni servizio gestito dall’Amministrazione Comunale”.