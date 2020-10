Sfonda una recinzione con l’auto e vola nel canale per fortuna asciutto. Un ferito in Strada Biandrate a Novara

Il “salto” per fortuna senza conseguenze nefaste, è avvenuto ieri sera poco prima di cena all’altezza dell’incrocio con via Giancarlo Maggi. Le foto dei Vigili del Fuoco.

Ha sfondato la recinzione di un’abitazione per poi finire sul fondo di un canale che per fortuna era all’asciutto. E’ successo ieri sera (venerdì 23 ottobre) in Strada Biandrate a Novara, quando un’auto che procedeva all’altezza di via Giancarlo Maggi, per cause ancora in via di accertamento, ha tagliato l’incrocio in linea retta passando sul marciapiede ed andando a sfondare la recinzione di un caseggiato a due piani. Il veicolo ha attraversato il giardino, per atterrare all’interno di un canale, che per fortuna è all’asciutto.

Per recuperare l’auto ed estrarre il guidatore, ci è voluta una squadra dei Vigili del Fuoco partita dal Comando Centrale e giunta sul posto intorno alle 18.30. I Vigili del Fuoco hanno prima consegnato il ferito alle cure dei sanitari del 118, poi con l’ausilio di un’autogrù, hanno sollevato e portato via l’auto, mettendo in sicurezza il luogo.