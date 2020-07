Si aprono le iscrizioni al pre e post scuola. Graziosi: “Al momento solo per via telematica”

Dal 15 luglio sul sito del Comune di Novara sarà possibile iscrivere i propri figli ai servizi di pre e post scuola, che probabilmente partiranno dal prossimo 28 settembre.

Dal giorno 15 luglio aprono le iscrizioni al servizio di pre e post scuola, in relazione alle scuole primarie della città, per l’anno scolastico 2020-2021.

L’accesso al servizio è possibile attraverso il link del sito del Comune alla voce “Servizi online-Scuole primarie – Pre post scuola”. E’ possibile accedere anche tramite il link “Aree tematiche – Educazione e istruzione – Ufficio Istruzione”.

Il servizio, con ogni probabilità, verrà attivato a partire dal 28 settembre 2020, in ottemperanza, ovviamente, alle linee guida ministeriali e regionali in relazione all’emergenza Covid (che potrebbero modificare l’organizzazione del servizio stesso). L’iscrizione è obbligatoria.



“Diversamente dagli anni passati – spiega l’assessore all’Istruzione del Comune di Novara Valentina Graziosi – quest’anno le iscrizioni si effettueranno soltanto in via telematica. Siamo pronti ad offrire un servizio importante per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, ma naturalmente dovremo attendere – per dare il via effettivo – le indicazioni di Ministero e Regione. In ogni caso, abbiamo aperto le iscrizioni in modo che la procedura possa consentirci di organizzare al meglio, sulla base dei numeri, il servizio pre e post scuola. Tutte le informazioni necessarie si possono trovare sul sito del Comune nell’area dedicata all’ufficio Istruzione”.