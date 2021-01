Si cerca nuovo personale per la valorizzazione della Cupola antonelliana

L’impresa culturale Kalatà, attraverso il Comune di Novara, cerca una figura per il front-office, una per le visite guidate, ed un diplomato che conosca bene l’inglese.

L’impresa cuneese Kalatà, incaricata dal Comune di Novara di valorizzare la Cupola di Novara, intorno ad un progetto di rilancio; ricerca nuovo personale, in vista della prossima primavera, quando compatibilmente alla situazione covid, i visitatori potranno scoprire il grandioso capolavoro di Alessandro Antonelli, lungo camminamenti, in gran parte mai aperti al pubblico, che conducono alla sommità a circa 100 metri di quota, dello straordinario edificio divenuto simbolo della città.

Attraverso un percorso che si muove fra gli spazi esterni e interni della Cupola, sarà possibile scoprirne da vicino l’eccezionale storia costruttiva e le peculiarità, in una proposta di visita che unisce i contenuti storico-artistici alla dimensione esperienziale, secondo un format già sperimentato con successo da Kalatà presso il Santuario di Vicoforte (CN) e la Basilica di Santa Maria delle Vigne (GE).

Per la gestione del progetto di valorizzazione della Cupola di San Gaudenzio, Kalatà ricerca personale qualificato da impiegare nell’accoglienza dei visitatori e nella gestione della visita guidata. In particolare la ricerca è rivolta all’individuazione di profili differenziati per lo svolgimento delle seguenti mansioni:

PROFILO 1: servizi di front-office, accoglienza e biglietteria // requisiti: diploma di scuola secondaria di II grado, spiccate doti relazionali, autonomia organizzativa, buona conoscenza della lingua inglese, ottime capacità nell’utilizzo dei sistemi informatici, comprovata conoscenza dell’offerta culturale e turistica di Novara e del territorio, domicilio in zona;

PROFILO 2: servizi di visita guidata // requisiti: abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o diploma di laurea in discipline umanistiche, storico-artistiche o architettoniche, buona conoscenza della lingua inglese, ottime capacità relazionali, comprovata conoscenza dell’offerta culturale e turistica di Novara e del territorio, buona cultura generale, domicilio in zona. Costituisce requisito preferenziale la conoscenza di una seconda lingua;

PROFILO 3: servizi di assistenza al pubblico // requisiti: diploma di scuola secondaria di II grado, spiccate doti relazionali, autonomia organizzativa, conoscenza della lingua inglese.

Gli interessati potranno inoltrare, entro domenica 14 febbraio 2021, la propria candidatura compilando il form al link: http://bit.ly/Kalatà_ricerca_personale_Novara.

Per informazioni: [email protected] – tel. 0174/330976

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara