Si è spento nella notte Sergio De Marchi, il “fischietto” novarese per antonomasia

I suo esordio in B nel 1984 e poi una lunga carriera da dirigente e osservatore arbitrale. Sergio De Marchi avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 11 giugno.

Questa notte all’ospedale Maggiore di Novara si è spento Sergio De Marchi, aveva avuto un problema cardiaco, ma a complicare il quadro clinico, purtroppo è sopraggiunto il covid. Per tutto il mondo sportivo è stato il ”fischietto” novarese per antonomasia.

De Marchi si è fatto conoscere prima come direttore di gara sul campo e poi come presidente della Sezione Arbitri di Novara, che ha diretto con grande passione ed impegno dal 1986 al 1998.

Come arbitro De Marchi ha esordito in B in Catania-Pescara 0-1 del 14.06.1981, nello stesso anno è arrivato il primo riconoscimento, come miglior esordiente della serie B, ritirando il premio “Orlandini”. L’ultima di B fischiando Atalanta-Perugia 5-2 il 13.05.1984. Nel mezzo anche diverse esperienze come collaboratore (ai tempi, guardalinee) in gare internazionali.

Anche in ambito dirigenziale De Marchi si mise subito in evidenza, frequentando brillantemente, nel 1985, il Corso per Dirigenti Arbitrali a Coverciano e ricevendo nel 1990 il premio “Agostini” come miglior Presidente di Sezione e poi anche la presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

Importante e proficuo il ruolo di De Marchi come osservatore arbitrale Can (dal 1996 al 2006) stabilendo quasi un record di permanenza, per poi divenire dirigente nazionale, prima come Vice Commissario Can D, dal 2004 al 2006 e successivamente nella stagione 2008/2009 come componente della Commissione Arbitri Interregionale. Uno spirito di servizio ed una disponibilità, testimoniate dalle molteplici direzioni di gara a scopo benefico a cui si è prestato o come quando nel pieno della sua carriera, non disdegnava di andare a fischiare qualche partita fra amici che avesse una qualche rilevanza sociale. Non è un caso che Sergio De Marchi, innamorato della sua città e grande tifoso del Novara calcio, mosso da autentico spirito civico, abbia anche dato il proprio contributo come consigliere comunale.

Sergio De Marchi lascia la moglie Laura e l’amato figlio Vittorio, il prossimo 11 giugno avrebbe compiuto 74 anni. Le esequie si terranno in Duomo martedì 11 maggio alle ore 15.

La nostra redazione si unisce alle tante testimonianze di affetto e cordoglio che giungeranno in queste ore alla famiglia.