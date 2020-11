Si inietta una dose davanti ai passanti e poi reagisce al fermo. Arrestato dalla polizia locale un 38enne di origine polacca

Dalla segnalazione di una passante, gli agenti del Nucleo Tutela e Sicurezza della Polizia Locale, hanno fermato e poi denunciato per resistenza un 38enne di origini polacche.

Dalla segnalazione di una passante, gli agenti del Nucleo Tutela e Sicurezza della Polizia Locale, hanno fermato un 38enne di origini polacche, residente a Novara con numerosi precedenti a carico, mentre ieri mattina, stavano effettuando, una contestazione per violazione del Regolamento di Polizia Urbana in piazza Garibaldi. Secondo quanto gli veniva riferito, l’uomo, si stava drogando davanti ai passanti, utlizzando una siringa.

Alla vista degli agenti ha dato in escandescenza, ma gli operatori lo hanno immobilizzato prontamente, evitando ulteriori pericoli per se stessi e per i cittadini presenti. Con l’ausilio di una volante della Polizia di Stato, l’uomo è stato portato in Questura e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di una perquisizione personale, gli è stata trovata addosso la siringa appena utilizzata ancora sporca di sangue, ed un involucro di cellophane dove teneva presumibilmente la droga che si era appena iniettata. Trovato un fondo di lattina utilizzato probabilmente per la preparazione della sostanza. Oltre alle altre accuse, al fermato sarà applicato il Daspo Urbano.