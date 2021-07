Si masturbava sui treni: 61enne indagato dalla Polfer di Novara

Una viaggiatrice ha notato più volte l’uomo a bordo di treni in arrivo da Milano

2 arrestati, 11 indagati, 4.222 persone controllate, di cui 749 con precedenti. 225 pattuglie impegnate nelle stazioni e 16 in abiti civili per attività antiborseggio. 65 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 158 convogli presenziati. 16 i servizi lungo linea e 20 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale, dal 5 all’11 luglio 2021, del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

A Novara gli operatori Polfer hanno indagato in stato di libertà un cittadino italiano di 61 anni, poiché in più occasioni è stato notato da una viaggiatrice masturbarsi a bordo dei treni in arrivo da Milano.

Fonte Uff.Stampa Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta