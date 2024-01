Novara – Si comunica che gli Uffici Urbanistica, Piano regolatore generale, Edilizia privata e Suap si sono spostati in via degli Avogadro 4, all’interno della sede della Camera di Commercio di Novara, al secondo piano. Rimangono invariati i numeri di telefono e le mail di contatto. Rimane invariato anche l’orario di apertura al pubblico, ossia lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30. Per la visura degli atti di edilizia privata la sede rimane quella di via Gaudenzio Ferrari 13.