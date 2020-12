Sicurezza nella scuole, manutenzioni ed opere stradali in periferia. Impegni di spesa per quasi 4 mln di euro

La Giunta Canelli ha approvato ieri un pacchetto di interventi per un totale di 3.706.000 euro

Un pacchetto di interventi di manutenzione e riqualificazione su strade e scuole: è stato approvato ieri mattina dalla Giunta comunale di Novara.

Ecco le misure:

– riqualificazione Via Fauser (1 milione 200 mila euro)

– sicurezza antincendio nelle scuole della città (2 milioni 268 mila euro)

– riqualificazione di largo Bellini, piazza Martiri e ingresso del Castello Visconteo Sforzesco (96 mila 800 euro)

– riqualificazione coperture chioschi fiorai in via Cernaia (47 mila euro)

– interventi sicurezza asili nido (95 mila euro)

Interventi che ammontano ad un investimento totale di 3 milione 706 mila euro.

“Le scuole rappresentano, fin dal nostro insediamento – spiega il Sindaco Alessandro Canelli – una priorità alla quale abbiamo dedicato tempo, progettualità e risorse. La delibera approvata oggi, che va a mettere in sicurezza e a sistemare scuole e asili nido, lo conferma per l’ennesima volta. Un’attenzione che si replica sulle periferie e, in questo caso, sul quartiere Sant’Agabio dove andremo a riqualificare una strada (sia dal punto di vista della viabilità che dell’illuminazione pubblica) dove il transito di veicoli legati alle aziende e alle industrie che sorgono lungo questa arteria è piuttosto consistente e necessita dunque di interventi importanti. E ancora, il centro con un nuovo impegno affinché venga rafforzata ulteriormente la cura della città e di quelle zone che maggiormente vengono vissute e frequentate dai cittadini e da chi arriva da fuori. E infine i chioschi dei fiorai in via Cernaia con l’obiettivo, su questo e su tutto il resto della città, di programmare puntualmente le manutenzioni, essenziali per prendersi cura dei beni di proprietà comunale”.

“Un impegno di risorse importante – continua il Sindaco – peraltro in un momento particolarmente difficile in cui abbiamo scelto di dedicare le maggiori attenzioni al tessuto sociale, commerciale ed economico. Ma è fondamentale continuare con gli interventi programmati perché la città ha bisogno di risvegliarsi, dopo questa emergenza, in un ambiente vivibile e attrattivo per l’insediamento di attività che diano posti di lavoro e occupazione ai cittadini”.

“Con queste misure – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Paganini – proseguiamo nel processo di riordino e mantenimento edilizio e impiantistico delle strutture comunali, con un occhio di riguardo alla viabilità anche nelle periferie che necessitano, alla luce di nuovi insediamenti, di trasformarsi in arterie idonee a sostenere situazioni urbanistiche più esigente e diverse dal passato. Nel caso specifico, la riqualificazione di via Fauser consiste in opere stradali e di illuminazione che saranno suddivisi in due lotti e che partiranno nella seconda metà del prossimo anno. 45 nuovi punti luce, un sedime stradale più adeguato ad accogliere il traffico di mezzi pesanti che gravita intorno a quell’area, nuovi marciapiedi e una strada più libera e più lineare, una volta approntati da Acqua Novara Vco gli interventi di competenza”.

Fonte Ufficio Stampa Comune Novara