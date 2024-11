Sim Immobiliare ISSA si ferma e cede un’altra vittoria in Sardegna

La sesta giornata di campionato di andata della serie B1 nazionale ferma quindi le atlete di Coach Daniele Adami ai 9 punti conquistati, attestandosi a metà classifica.

TABELLINO B1 – SIM IMMOBLIARE ISSA

Squadra: 1 Diagne Astou; 2 Baldizzone Giulia; 3 Belloni Gaia; 4 Negrini Letizia; 6 Ivaldi Giorgia; 8 Giacomel Erica (Capitano);10 Prinetti Marta; 11 Bocchino Alice; 12 Murri Barbara; 13 Mancuso Elisa; 17 La Bianca Martina; 18 Schirò Charlotte.

Risultati parziali: 25-23; 17-25; 27-25; 25-19

Il prossimo appuntamento di B1 nazionale vede la Sim Immobiliare ISSA impegnata in casa alla Palestra Peretti di Corso Risorgimento 237 a Novara contro GSO Villa Cortese, sabato 23 novembre alle ore 17:00.

Nonostante abbiano recuperato la partenza in salita e preso vantaggio e il punto a punto al tie-break, le atlete della serie C di Coach Simona Restuccia hanno lasciato la partita in mano alle avversarie vercellesi. La Hajro Tetti ISSA perde per 3 set a 1 contro Multimed Vercelli nella partita in trasferta di sabato 16 novembre alle ore 20:30 alla Palestra S.E. Bertinetti di Vercelli.

Parziali: 19-25; 25-23; 25-16; 14-25; 19-17

Il prossimo appuntamento della settima giornata del campionato piemontese di andata di serie C vede la Hajro Tetti ISSA impegnata alla Palestra Peretti di Novara, sabato 23 novembre alle ore 20:30.

Le giovanili ISSA Novara hanno completato il fine settimana pallavolistico con una ricca alternanza di trasferte e partite in casa.

Sabato 16 novembre l’Under 14 Eccellenza ha giocato contro AronaVolley 72 ad Arona (NO). Domenica 17 novembre è sono scese in campo le atlete giallonere dell’Under 16 che perde per 3 set a 2 contro la Pallavolo Scurato alla Palestra Peretti, dell’Under 13 contro la Pallavolo Scurato ma alla Palestra S.M. Bollini di Novara, dell’Under 18 Nera contro Gulliver Novi Pallavolo a Novi Ligure (AL), dell’Under 18 Gialla che vince per 3 set a 2 contro la Virtus Biella Fucsia a Biella e dell’Under 18 Eccellenza che vince in casa per 3 set a 2 contro Team Volley alla Palestra Peretti.