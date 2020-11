Simone Banchieri esonerato davvero, al suo posto patron Maurizio Rullo tratta per Michele Marcolini

La brutta sconfitta con la Pro Sesto ha certificato ufficialmente il divorzio fra Novara calcio e Simone Banchieri. Il patron Maurizio Rullo a colloquio con Michele Marcolini, ex di Real Vicenza, Alessandria e Chievo.

Questa volta è ufficiale: Simone Banchieri non è più l’allenatore del Novara calcio. Con una nota ufficiale, la società ha comunicato ciò che forse avrebbe dovuto fare con almeno due settimane di anticipo, innescando così un clima di sfiducia intorno alla guida tecnica, che certamente non ha contribuito al tanto atteso salto di qualità. La prestazione vista ieri a Sesto San Giovanni (Pro Sesto-Novara 3-0) ha messo solo la parola file, ad un rapporto logoro e forse mai sbocciato.

In queste ore il patron Maurizio Rullo è a colloquio con Michele Marcolini, ex tecnico di Lumnezzane, Real Vicenza, Pavia, Santarcangelo, Alessandria (dove ha avuto Pablo Gonzalez) e Chievo, dove è stato esonerato nel marzo scorso con i veronesi all’ottavo posto in serie B.

Nel caso non arrivasse una fumata bianca, le alternative ricadrebbero sull’ambizioso Gianluca Grassadonia, oppure sul giovane Massimo Donati, come scommessa in prospettiva.