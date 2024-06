SINCRONIZZATO: MADDALENA DENTIS (LIBERTAS NUOTO) D’ARGENTO AL CAMPIONATO NAZIONALE PROPAGANDA

Novara – Storico argento nazionale nel nuoto sincronizzato per la Libertas Nuoto Novara.

Nelle scorse settimane, presso la piscina del Foro Italico di Roma dove si è tenuto il Campionato Nazionale Propaganda (Categoria Juniores ed Assolute), negli esercizi liberi (balletti) tra le Assolute Maddalena Dentis si è piazzata al secondo posto nel solo.

Podio mancato di poco anche nel duo, dove la stessa Dentis in coppia con la compagna di squadra Erika Paternò si è fermata al quarto posto.

Nella stessa competizione, settimo l’esercizio libero combinato eseguito dalle ondine novaresi Arianna Acocella, Asia Alj, Carolina Bignoli, Giulia Carpani, Viola Cerati, Rachele Sansottera, Beatrice Spaltini, Erica Paternó, Camilla Trevisan e Nicole Varone.

Quattordicesimo l’esercizio di squadra che ha visto impegnate ancora Carolina Bignoli, Giulia Carpani, Viola Cerati, Maddalena Dentis, Erica Paternó, Rachele Sansottera, Beatrice Spaltini e Nicole Varone.

Nella categoria Juniores, settime nel duo Arianna Acocella e Rebecca Fortina. Entrambe, insieme alle compagne Carolina Bignoli, Giulia Carpani, Viola Cerati, Giorgia Facchetti, Rachele Sansottera e Beatrice Spaltini sono giunte 12° nella prova a squadre.

Pioggia di medaglie per la sincronette della Libertas anche ai Campionati regionali svoltisi domenica scorsa alla Piscina Monumentale di Torino.

Nella Cat. Ragazze (esercizi obbligatori), Maddalena Mazzini si è laureata campionessa regionale, Emma Ferrari con il suo ottavo posto ha migliorato il suo personale.

Riconferma delle qualifiche ai Campionati Nazionali per Aurora Imbrici e Arianna Mammolito. Buone le prestazioni di Zoe Luparia e Maria Giulia Caccia. Prossimo appuntamento l’8 giugno per il Campionato regionale estivo con i balletti della categoria Ragazze ed Assolute. Tra le Esordienti A Demetra Giampietro è giunta seconda, Eva Marinozzi terza. Entrambe hanno ottenuto ancora il punteggio di qualifica per i Campionati Estivi.

In top 10 Rebecca Procida, prima classificata del suo anno di nascita, si è assestata nuovamente su livelli utili per la qualifica agli Italiani, raggiunti anche da Rachele Devecchi.

Ha partecipato alle gare Touria Salma.

Era stato ricco anche il bottino del Campionato Regionale Propaganda negli esercizi liberi (balletti). Nel solo Juniores seconda Arianna Acocella, nel singolo Assolute ha vinto Maddalena Dentis.

Nel duo, successi per le Juniores Acocella-Rebecca Fortina e le Assolute Dentis-Paternò.

Nel libero combinato altro oro tra le Assolute per Acocella, Asia Alj, Carolina Bignoli, Giulia Carpani, Viola Cerati, Rachele Sansottera, Beatrice Spaltini, Erica Paternó, Maddalena Dentis e Nicole Varone Nicole.

Sempre a Torino, ma allo Stadio del Nuoto, nel mese di maggio si sono tenuti anche gli esercizi tecnici (balletti) della Manifestamente Regionale Girotondo Blu. Nella categoria Esordienti B, nel solo, prima Elena Condorelli e terza Clelia Santagostini. Nel duo terze Condorelli e Santagostini.

In trio Condorelli, Santagostini e Giada Montano Iracà si sono piazzate seconde.

Argento nella prova di squadra per Condorelli, Santagostini, Montano Iracà, Matilde Agosta, Dalia Aina.

Tra le Giovanissime, infine, prime nel duo Camilla Camerone ed Anna Petrilli, terze Allyson Galbai e Gaia Balossini. La stessa Balossini, Camerone, Petrilli hanno preso l’argento in trio precedendo le compagne di squadra Chiara Coviello, Ludovica Melone e Zahir Saadaoui, terze.

Nell’esercizio di squadra Giulia Acocella, Gaia Balossini, Camilla Camerone, Allyson Galbai, Anna Petrilli e Zahir Saadaouoi hanno vinto l‘oro mentre le compagne di team Ginevra Bianchi, Valentina Binatti, Lara Capellupo Lara, Diana Coniato De Boni, Chiara Coviello, Ludovica Melone ed Alice Nocera sono arrivate quinte.