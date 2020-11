Sono 146 i pazienti covid ricoverati all’Aou. Sulla settimana, il trend di crescita resta stabile

Dal bollettino quotidiano Covid diramato dall’Aou Maggiore della Carità, si evince una stabilizzazione del trend di crescita settimanale, che fa moderatamente sperare.

Dal bollettino quotidiano Covid di martedì 3 novembre 2020, diramato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, si apprende che sono stati due uomini a perdere la vita nelle ultime 24 ore. Uno del 1962 e uno del 1929.

I ricoverati sono invece 146, dei quali: 8 in terapia intensiva, 15 in subintensiva, 78 nei reparti civid, 14 in malattie infettive, 30 a galliate, 1 donna in ostetricia.

Nell’ultima settimana, si conferma quindi una media del trend di crescita giornaliera, piuttosto stabilizzato a poco più di una decina di ricoveri al giorno (+13 fra ieri ed oggi). Pur nella complessità e preoccupazione, è un dato da prendere in considerazione con una moderata fiducia, perchè segna un rallentamento evidente della velocità di propagazione. Soprattutto per ciò che concerne l’ausilio della terapia intensiva, che ha visto in una settimana, passare da 2 a 8, i pazienti costretti a ricevere la ventilazione artificiale.