Spacciatore albanese accompagnato in aeroporto per l’espulsione. Nel 2020 sedici espulsioni eseguite dalla Polizia

Mercoledì scorso il personale della Squadra Mobile di Novara ha dato in esecuzione il provvedimento relativo ad un cittadino albanese 36enne. Nell’anno 2020 sono state 16 le espulsioni gestite dalla Questura di Novara, molte di esse riguardanti reati di spaccio.

Mercoledì scorso (13 gennaio) il personale della Squadra Mobile della Questura di Novara, ha dato in esecuzione il decreto d’espulsione a carico di Elker Perlepi, cittadino albanese del 1984, arrestato lo scorso 18 dicembre perchè trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, nonché di materiale riconducibile allo spaccio. Gli agenti, con accompagnamento coattivo, lo hanno accompagnato sino alla frontiera aerea di Bergamo-Orio al Serio.

La Questura rende noto che nell’anno 2020, sono stati 16 gli accompagnamenti coattivi in frontiera “provvedimento esecutivo che si inserisce in una costante e capillare attività – scrive l’Ufficio Immigrazione – di monitoraggio di cittadini comunitari ed extracomunitari irregolari, condannati in via definitiva e non per reati che destano notevole allarme sociale”.