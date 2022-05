Spaccio in città: droga sequestrata a minori anche grazie al cane Holly

Durante il fine settimana, gli Agenti del Nucleo Operativo della Polizia Locale e il Reparto dell’Unità Cinofila, coadiuvati dal cane antidroga “Holly”, hanno effettuato controlli a tappeto , in diverse zone della città volti a contrastare i fenomeni dello spaccio di stupefacenti e del soggiorno irregolare dei cittadini stranieri sul territorio comunale.

Le verifiche che hanno interessato anche il centro storico a seguito di alcune segnalazioni da parte dei residenti hanno condotto in via Negroni al sequestro di droga e alla segnalazione alla Prefettura di due minorenni italiani, mentre un altro ragazzo, sempre minorenne, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in quanto in possesso di un coltello a serramanico con lama a scatto di 9 cm.

Fonte Ufficio Stampa Polizia Locale Novara