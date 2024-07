SS229: NASTRI-BOSSI (FDI), RIAPERTURA PARZIALE IN POCHI GIORNI

Borgomanero – “La Strada statale 229 Lago d’Orta-Borgomanero temporaneamente chiusa al traffico a causa del cedimento del piano viabile verificatosi dopo le forti piogge della settimana scorsa, riaprirà parzialmente entro pochissimi giorni.

Ne dà notizia il senatore di Fratelli d’Italia, Gaetano Nastri che, dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto da parte dei sindaci di Borgomanero Sergio Bossi, di Cressa Ilaria Zola, di Fontaneto d’Agogna Claudio Teruggi, ha subito richiesto ai vertici piemontesi dell’Anas un intervento rapido per ripristinare il normale flusso del traffico della SS229 causa di gravi disagi alle numerose attività industriali del territorio e ai tanti turisti presenti in questo periodo estivo.

“Anas si è impegnata – sottolinea Nastri – a realizzare una passerella unica provvisoria in calcestruzzo per consentire la riapertura al traffico con un senso unico alternato in attesa di avviare i lavori per la sostituzione dell’attraversamento idrico che dovrebbero partire – a detta di Anas – tra circa un mese. Siamo soddisfatti della soluzione provvisoria che l’Anas è riuscita a garantire a questa importante arteria impedendo così un ulteriore congestionamento delle strade comunali interrotte da passaggi a livello e non adatte al transito di una grande mole di veicoli. In questo periodo dell’anno soprattutto, la mobilità dei turisti ha una rilevanza speciale per le nostre comunità, senza una buona viabilità viene meno il motore della crescita economica e sociale locale”.

Dello stesso avviso il Sindaco di Borgomanero, Sergio Bossi: “Ringrazio il senatore Nastri per aver prontamente risposto alla nostra sollecitazione. Sono molto soddisfatto per la sinergia istituzionale che in tempi brevissimi ha portato un sostegno allo sviluppo di questo territorio. In questo periodo migliaia di turisti affollano il Lago d’Orta e la strada statale interrotta rappresenta non solo un pesante disagio per chi viene in visita delle nostre splendide bellezze tra natura e storia ma un grande ostacolo alla quotidianità dei tanti lavoratori che percorrono la statale”. Lo dichiarano in una nota congiunta il senatore questore, Gaetano Nastri e il sindaco di Borgomanero, Sergio Bossi di Fratelli d’Italia.