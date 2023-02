Stoccarda-Novara andata in Germania fra il 14 ed 16 marzo. Ritorno al Pala Igor fra il 21 e 23 marzo.

Allianz MTV Stuttgart Vs Igor Volley è l’unico quarto di finale assegnato al momento, si attendono solo le date ufficiali, che vedranno le tedesche ospitare prima le azzurre.

Al momento sul tabellone della Champions League femminile, c’è una sola certezza per quanto riguarda i quarti di finale, ed è la sfida tra l’Igor Volley Novara di Stefano Lavarini, vincitrice della Pool C, e le tedesche di Stoccarda, capaci di vincere la Pool D tenendosi dietro le turche del Fenerbahce e le polacche del LKS Lodz.

La sfida, che si giocherà con andata 14-15-16 marzo in Germania e ritorno 21-22-23 marzo in Italia (le date definitive saranno ufficializzate prossimamente), è un remake dell’analogo quarto di finale disputato nell’edizione 2018-2019.

Il resto del tabellone, nella parte bassa, vede l’incrocio tra le turche dell’Eczacibasi Istanbul e la vincente dell’ottavo di finale tra Le Cannet (Francia) e Resovia (Polonia). Nella parte alta, già ai quarti Milano che sfiderà una tra Vakifbank Istanbul (Turchia) e LKS Lodz (Polonia) e Conegliano che aspetta la vincente tra Fenerbahce (Turchia) e Police (Polonia).

Ed almeno per questa volta, l’eventuale incrocio Novara-Conegliano non potrà che avvenire solo all’ultimo atto, cioè proprio in finale.