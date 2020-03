Stop allo ZTL ma solo per servizio. Dai controlli di ieri 11 denunciati. Assembramenti in supermarket in zona sud

Per consegnare la spesa ed assistere anziani e bisognosi, aperto il centro storico fino al 3 aprile. Solo ieri dai controlli della Polizia locale, 11 denunce per la violazione del decreto Conte. In un Supermarket in zona sud, ravvisati pericolosi assembramenti soprattutto nel reparto dei prodotti freschi.

Il centro di Novara si riapre al traffico veicolare fino al 3 aprile, lo stabilisce l’ordinanza firmata ieri (mercoledì 18 febbraio) dal Dirigente del servizio Polizia Locale. “E’ una misura eccezionale – spiega l’assessore al Commercio Elisabetta Franzoni – che si rende doverosa in questo momento, visto il numero degli esercizi commerciali che si sono resi disponibili a consegnare la spesa a domicilio, ma che non sono muniti di permesso. Inoltre, in centro storico risiedono anche tanti anziani che sono la fascia che, sopra a tutti, necessità di servizi di questo genere. Speriamo, in questo modo, con i dovuti controlli, di agevolare gli spostamenti concessi dal Decreto”. Le limitazioni previste dallo ZTL infatti, limiterebbero l’accesso a quelle attività che si sono organizzate con la consegna a domicilio dei generi di prima necessità, ma questo non significa che chiunque potrà accedere nel centro di Novara. “Abbiamo predisposto apposite pattuglie che si occuperanno di controllare che chi entra con un’auto o un veicolo commerciale abbia la giusta motivazione” ha concluso l”assessore Franzoni in una nota stampa.

Proprio a proposito di controlli, nella giornata di ieri, la Polizia Locale di Novara ha controllato 86 persone: 11 quelle denunciate poiché erano in giro senza adeguato motivo. In particolare, sono stati individuati 3 giovani che socializzano tra di loro a brevissima distanza sui gradini di una scuola in via Ferrandi. Nell’ambito dei controlli, sono state ispezionate 161 attività commerciali. Il direttore di un supermarket in zona Sud è stato denunciato per non aver adottato le misure di contingentamento degli ingressi provocando assembramenti specie nel reparto dei prodotti freschi.