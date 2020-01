Strane luci avvistate nei cieli del novarese. Ecco cosa sono e come rivederle

Una scia di luci intermittenti che attraversano il cielo longitudinalmente sono stati avvistate anche nel novarese. Nessun mistero sono la “costellazione” di satelliti per la comunicazione Starlink lanciati da SpaceX.

Una scia di luci intermittenti che attraversano il cielo longitudinalmente. Sono decine le segnalazioni di strani avvistamenti che in questi giorni hanno interessato le autorità competenti ed incuriosito, persino un po’ inquietato. Dai cieli novaresi a quelli ossolani, passando per la zona dei laghi, anche il nostro territorio ha registrato il fenomeno ed alimentato il dibattito social con le più disparate teorie. Dagli Ufo, alle misteriose manovre militari, non sono mancate le teorie della cospirazione per tentare di spiegare quella sorta di “trenino luminoso” che ad esempio ieri sera (lunedì 20 gennaio) qualcuno ha visto e segnalato a Cameri ed in diverse zone dell’hinterland novarese.

In realtà la spiegazione, semplice ma non di meno curiosa è di tipo tecnologico-scientifica. Si è trattato e sarà ancora possibile ancora vederli, di satelliti per la comunicazione. E’ il progetto Starlink condotto da SpaceX che promuoverà la connettività internet a livello globale tramite link satellitare. Un nuovo sistema, che a differenza di quelli attualmente in uso implicano l’utilizzo di una impegnativa e costosa attrezzatura per il down/uplink, perché si comunica con satelliti lontani posti in orbita medio-alta (se non geostazionari), mentre la nuova rete Starlink utilizza satelliti in orbita bassa (a 350 km di quota circa). Per coprire però tutte le necessità del globo, alla fine saranno messi in orbita a diverse quote, fino a 12000 satelliti, al momento attraverso i lanci del maggio 2019, novembre 2019 e gennaio 2020 ci sono in orbita 60 satelliti imbarcati su dei #Falcon9.

Gli esperti scongiurano problemi collaterali (inquinamento luminoso per astronomia ottica/radio, rischi di collisioni per il traffico, detriti spaziali, ecc…) ben spiegati su forumastronautico.it

Sarà possibile monitorare, osservare e fotografare il passaggio della “costellazione” di satelliti sui nostri cieli visitando questi siti:

celestrak.com

heavens-above.com

satflare.com

me.cmdr2.org/starlink

La app ISS Detector nel cui pacchetto aggiuntivo a pagamento “Oggetti Famosi” troverete gli Starlink e potrete abilitare delle notifiche esattamente come si fa con la ISS.